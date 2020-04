Un abuso, así sea un villano

A mí no me queda la menor duda que el Sr. Gerardo Sepúlveda es cómplice de los chanchullos de PPK, pero lo sucedido legalmente con él es de vergüenza ajena. Primero, le ponen un impedimento de salida en un caso donde es testigo y no acusado o investigado, una salvajada legal por donde se le vea. Luego pasan todos los días de su impedimento sin que la fiscalía le interrogue o se ocupe. ¿Existen los medios virtuales, no? Vence el plazo y no solo le retienen –abusivamente– en el aeropuerto, sino que encima no le computan los días pasados y le extienden el arraigo, sin ni siquiera tener la garantía de que la fiscalía le va a interrogar en ese nuevo plazo.

Sepúlveda puede ser lo que ustedes quieran, pero si pretendemos que nuestro país vive bajo un “Estado de Derecho” (lo que es una ficción, por supuesto. Esto es una jungla), por lo menos guardemos la mínima compostura hipócrita en los derechos más elementales. Lo que está mal, pues está mal, por más que sea un tipo como Sepúlveda.

Y claro, los usualmente locuaces chicos del IDL, Ugaz, Azabache, Cairo, Albán, RMP, AAR, etc. calladitos ante estos abusos, así como los medios. ¿Doble rasero? ¿Temor a tocar causas impopulares u molestar a los fiscales?

Hace rato que escasean las mentes libres y críticas en el Perú, sobre todo en los pomposamente llamados “líderes de opinión” y en los medios. Todo es sobonería a determinados personajes (Vizcarra, los fiscales, etc.), indiferencia ante la prepotencia o silencios asustados. Y eres “aprista” o “fujimorista” o “demente” si eres un disidente de este tan mediocre rebaño. Solo les recuerdo al poeta Quevedo: “No he de callar por más que con el dedo/ya tocando la boca o ya la frente/silencio avises o amenaces miedo/¿No ha de haber un espíritu valiente?/¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?/¿Nunca se ha de decir lo que se siente?”. Dan pena.