-Ese discurso de Castillo será varias horas después de escrita esta columna. ¿Qué dirá? Como el poema de Lorca, será a las 5 de la tarde. ¡Dios no quiera que acabemos como ese torero Ignacio Sánchez Mejía! Parafraseándole: “Dile a la luna que venga/que no quiero ver la sangre/del Congreso sobre la arena”.

-Observo a esa valiente periodista rusa protestar en pleno noticiero y me imagino así a Mávila con su cartel “¡No a Vizcarra! ¡No a Clara Elvira!”. O a Lúcar con “¡No a Castillo!”.

-No puedo menos que referirme al lamentable deceso de Bernardo Roca Rey, no solo porque le conocí sino por lo importante que fue para mi vida, pues fue Bernardo quien me convenció de que abandone mi agradable –y precario– intento de arraigarme en la paradisiaca Costa Rica para regresar a Lima y postular al cargo de editor de Economía de EC. Hacía años que me había alejado del periodismo y la brutal crisis de 1998 me había hecho probar suerte en Venezuela y Costa Rica. Fui bastante renuente a retornar a la tristona niebla meteorológica y mental limeña, pero al final él me persuadió. Lo gracioso es que años después –muy temprano en una playa solitaria, donde de casualidad le encontré por hacer natación (yo no: prefiero leer a sudar)– me confiaría, entre jocoso, solemne y filosófico, mientras se ponía concienzudamente las aletas manuales y las gafas de buceo, que sus amigos (caviares, pues Bernardo simpatizaba con estos) siempre le recriminaban que exclusivamente por su culpa yo estuviese en el Perú y que… ¡no estaba tan seguro de no estar arrepentido! Sí, tuvimos por la vida más de un desencuentro, porque vaya que Bernardo era proteico, pero esta es hora de olvidar esas cosas y, más bien, recordarle por su espíritu aventurero y curioso; audaz para imaginar y empujar continuos emprendimientos innovadores, además de sibarita (fue un prócer de la gastronomía nacional) y mordaz en su elocuencia zumbona. Nos deja, y en eso sí que coincidirán amigos y enemigos, quien era todo un personaje. Que descanse en paz.





Los constantes cambios ministeriales y de funcionarios, las contrataciones de personas no capacitadas para cargos en el sector público y la incertidumbre política, entre otros problemas, componen la lista de aspectos que preocupan al sector minero y al sector privado en general. Así lo comenta el empresario Roque Benavides, pocos días después de que el gabinete de Aníbal Torres recibiera el voto de confianza.