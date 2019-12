La sola imagen del expresidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo, coordinando candidaturas y puestos en la lista de Fuerza Popular, mientras –acompañado de amigos, ayayeros y correligionarios del círculo íntimo– prepara cebiches o se empuja, entre risas, un cancacho puneño, daría para una estampa folclórica de nuestra política actual, si no diera vergüenza ajena el cinismo de quien anunció, no una sino muchas veces, que se retiraba de la política y que, en la víspera de que se le revocase el indulto, llegó a mandar melodramáticas cartas afirmando que su regreso a prisión era “una condena a una muerte lenta y segura (que) mi corazón no va a soportar...”.

Para suerte de sus seguidores, y gracias al juliaqueño Crisóstomo Benique, candidato al nuevo Congreso en la lista de Fuerza Popular que fue tachado por el JNE, hoy sabemos que el moribundo goza de excelente salud y se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades políticas. Benique difundió, muy orondo, el audio de una coordinación suya con el líder natural del albertismo sobre la posición que le iba a tocar en la lista de postulantes al Congreso de FP. Y ayer, al ser entrevistado, se despachó con una sabrosa descripción de sus almuerzos en la mesa de Fujimori, con quien asegura haber negociado su candidatura, luego de que el disuelto parlamentario Moíses Mamani –denunciado por haber toqueteado indebidamente a una azafata– lo presentara al partido.

Para completar este episodio, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, devino en involuntario humorista al esforzarse denodadamente por interpretar el flagrante abuso que el condenado expresidente ha hecho de sus privilegios carcelarios, como una demostración de “la unidad” de la familia fujimorista, suponemos que refiriéndose a la “pausa” en el mando que se ha tomado su lideresa, la señora K. Fujimori, y que su padre –porque a Kenji digamos que lo “pausaron”– estaría supliendo.

Todo, en efecto, a paso de sainete y ya salpicado de nuevas evidencias del agitado activismo que tiene lugar en la sede de la Diroes. El Instituto Nacional Penitenciario, sin embargo, no puede tomarse a broma esta grotesca burla a las normas del código de ejecución penal a que todo recluso debe someterse.