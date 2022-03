[Opinión] Aldo Mariátegui: Se hizo justicia: un indulto NO debe revertirse.

No puedo empezar esta columna sin saludar el coraje del tribuno Augusto Ferrero, quien ha tenido las agallas de usar su voto dirimente en el Tribunal Constitucional para darle una cateriana luz verde al hábeas corpus y liberar a Fujimori. No menos valientes han sido sus colegas Sardón y Blume. De la comunista Ledesma y el caviarazo odioso de Espinosa-Saldaña no se podía esperar otra cosa, pero el anciano Miranda es un tipo tan voluble y tan raro que no era remoto que tal vez habría votado distinto.

Se hizo justicia, porque un indulto NO se puede revertir. Aquí no se trata de discutir mucho más que eso, de que si Fujimori es inocente o culpable, si se lo merece o no, que si Kenji y PPK, etc. Ya estaba dado y punto. Me daba vergüenza muchas veces cuando en el exterior me preguntaban asombrados cómo así en el Perú se podían revertir indultos ya concedidos.

Quedábamos como un Estado sádico y tercermundista, que liberaba al indultado para después volverlo a meter preso simplemente porque a la izquierda no le gustaba y porque tenemos un Poder Judicial donde puede pasar cualquier cosa, donde tipos como ese San Martín pesan tanto en la Corte Suprema u otros jueces que se mueren de miedo de contradecir al IDL, a Mohme y a la caviarada. Y la verdad, era estúpido y cruel mantener preso a un octogenario que ya no goza de buena salud.

Es un placer casi sexual ver chillar ahora a la caviarada y a la izquierda. Ya veo a mucho coleguita (Chincha, Mávila, Juliana, Patty, Fernadini, etc.) haciéndoles el juego a los indignados. Ya veo a los pulpines PUCP (que no vivieron esas épocas) hacer su marchita. Ignoro si Fujimori tiene al día su pasaporte peruano o japonés, pero le aconsejaría que se marche a Japón a vivir tranquilo, que el rojerío local e internacional (que controla la CIDH) va a hacer todo lo posible para volver a encarcelarle. Que les saque la lengua tranquilo desde allá.

PD: Y el indulto es justo porque la sentencia contra Fujimori la hicieron en España. Preguntarle a Cesar San Martin y Gonzalo Del Río.