Alberto Fujimori el presidente corrupto

Volvió el Congreso a sesionar en una nueva legislatura y lo primero que hizo fue restituir la firma del sátrapa Alberto Fujimori en la Constitución espuria de 1993, que justamente fue retirada una vez recuperada la democracia con el primer Parlamento electo en el 2001. No pusieron en agenda la restitución de la detención preliminar, que es de necesidad imperiosa para detener a tanto delincuente y por la que el sistema de justicia se encuentra atado de manos, pero sí tienen tiempo para distorsionar la realidad de la historia de Fujimori.

Fueron 54 votos a favor —evidentemente el fujimorismo tiene una mayoría en este Congreso—. Habría varios topos infiltrados en las otras bancadas que votan concertadamente con el fujimorismo, y hacen lo mismo votando todas esas leyes infames para favorecer a la delincuencia. Y esta no ha sido la excepción, porque lo que importa es reescribir la historia para distorsionar lo que se ha vivido en la década nefasta de los noventa, donde los vladivideos nos mostraron toda la podredumbre moral del gobierno fujimorista.

No estuvieron conformes con lograr indultar irregularmente al corrupto expresidente, inclusive le restituyeron la pensión vitalicia cuando no fue rehabilitado porque no cumplió su sentencia y nunca pagó la reparación civil; y ahora pretenden reescribir la historia del pasado oprobioso de su gobierno.

Pero esto no es una condecoración, qué va a ser, al contrario. Que congresistas lumpen pretendan restituir la firma de Fujimori en la Constitución muestra lo que realmente es este Congreso, y corrobora el origen que tuvo esa Constitución en medio de un golpe de Estado y una dictadura infame.

Lo objetivo de esta decisión es que pretende burlarse de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, por lo cual Fujimori fue sentenciado a más de 20 años de cárcel; pretende burlarse de la memoria histórica de un capítulo nefasto que vivió el país, y que justamente se dio cuando Fujimori huía en medio del destape de toda la corrupción de su gobierno.

Además, recuerden las veces que el propio Alberto Fujimorí violó esta Constitución, al igual que hoy lo hace su bancada con la modificación de más de 50 artículos en este periodo parlamentario, con lo que podríamos afirmar que no queda nada de la Constitución espuria de 1993, porque al final, no es que al fujimorismo le importe el legado o la propia Constitución, lo que le importa es la narrativa, distorsionar la realidad, engañar al país; pero se equivocan porque Alberto Fujimori será recordado como un corrupto y criminal.