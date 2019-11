Creo que es tiempo de darle un descanso a lo urgente (Chile, Bolivia, Argentina, Hong Kong, Brexit, Sánchez, Turquía, Siria, el impeachment y Maduro) y dar paso a lo importante.

¿Adónde crj se está yendo el planeta?

Inundaciones y lluvias torrenciales en Inglaterra, incendios apocalípticos en la Amazonía, California y Australia, Venecia con la mayor acqua alta desde 1966, contaminación irrespirable en Nueva Delhi por quema de árboles y contaminación como siempre en Beijing porque qué importa si muere un millón de chinos –total, no son chinos lo que falta–. Ni hablar del deshielo del Ártico. La imagen de osos parados en cubitos de hielo con cara de “¿qué pasó?” es para llorar. Los políticos tradicionales insisten en que esto es business as usual, pero nosotros (los otros) ya ni cojudos nos la creemos. Ciertos políticos más a tono con los tiempos han comprendido que si no incluyen un programa de conservación del ambiente, no ganarán elecciones. Gracias, Greta (Thunberg).

Antes de que la avidez por ganar despertara la conciencia de los políticos, allí estaban Gore, Turner y Gates: Al, Ted & Bill. Estos hombres poderosos o multimillonarios, ¡ojo! estamos hablando megamillones, entendieron que el mayor peligro que nos acecha no es la izquierda, ni la derecha, ni el islam, ni los supremacistas blancos, ni siquiera Trump; bueno, Trump quizás sí. El mayor peligro es cómo impedir la contaminación por emisiones de fósiles (carbón o petróleo), mal uso del agua (un recurso que se acaba), abuso del plástico y depredación de las especies amenazadas.

Con su exitoso documental Una verdad incómoda (2006), Al no solo despertó el mundo a la realidad de los peligros que enfrenta el planeta en el corto plazo –y que preferíamos no ver–, sino que se aseguró un sitio en la historia como el único vicepresidente que deja un legado. No bastó. Y en 2017 sacó Una verdad incómoda: verdad al poder, donde ataca a los negadores del calentamiento que no encuentran nada mejor que salirse del Acuerdo Climático de París. Por ejemplo, Trump.

Ted es un caso aparte. Genial innovador, mujeriego y bebedor, fundó CNN, que inventó el news streaming y nos acostumbró a vivir la noticia en tiempo real. Su pasión es la conservación de las especies en peligro, en especial el bisonte. Es el segundo terrateniente de los EE.UU. Retiró todas las cercas y el ganado doméstico para permitir que regresen las especies originarias, como lo muestra el documental Captain Planet (2019).

Bill y Melinda Gates han dedicado su fortuna, la primera del mundo, a salvarlo. En sus viajes por la India observaron que los jóvenes se bañaban impávidos cercanos a desagües abiertos que vertían caca directamente al río. De 7 mil millones de habitantes de la Tierra, 4 mil no tienen agua potable. El documental Inside Bill’s Brain (2019) narra su lucha por erradicar el desastre y traer agua limpia invirtiendo miles de sus millones.

Ud., amable lector, ¿qué va a escoger al votar?