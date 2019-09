La velocidad con la que Fuerza Popular y sus satélites movieron la elección de los magistrados del TC hacía pensar que el objetivo era copar a este organismo para, así, poder revertir ahí cualquier derrota judicial que ellos o sus aliados puedan tener. Con los audios hechos públicos ya no hay duda: esta siempre fue una operación para hacer del TC un anexo del Congreso, donde se haga y deshaga en base a los intereses políticos que conocemos.

El proceso, revestido de una supuesta eficiencia y legalidad, ha sido una repartija. La preselección de los 11 candidatos fue aprobada por la comisión encargada en una sesión de 30 minutos. El toma y daca ya estaba pactado, así que los legisladores ni se tomaron la molestia de realizar un cruce de información, una revisión o un análisis mínimo de los candidatos. No se les ha entrevistado. No se les ha escuchado. Tampoco se han publicado sus hojas de vida. Todo ha sido tan mal hecho que cuando le preguntaron al congresista Clayton Galván por qué propuso como candidato a Álvarez Miranda, respondió que no lo conocía y que “me llegó su currículo y el de Milagros Campos a mi despacho. Desconozco quién los hizo llegar”. ¿Cómo?

Prácticamente se está aprobando la renovación total del TC. De los siete magistrados que componen este organismo que tiene la voz final al interpretar la Constitución, se va a cambiar a seis. Lo mínimo exigible es que un proceso así de relevante, con un impacto que trasciende a este Congreso, sea transparente y serio, pero ha sido todo lo contrario. Si los candidatos son idóneos, que lo demuestren.

Lo que está ocurriendo con la elección de magistrados del TC es bastante grave para la poca atención que había estado recibiendo. Esta elección se tiene que anular. La codicia y mediocridad no pueden ganar la batalla.