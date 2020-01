Ahí estará Gio

Gio Infante falleció la semana pasada, pero no es pronto para saber que será imposible olvidarlo. Gio fue afilado, valiente y comprometido. Un activista incansable y crítico, con mucho más valor que todos los que lo llamaron alguna vez “marica” para intentar callarlo. Fue también más feliz, porque fue también infinitamente más libre.

Con olfato político y convicción activista, se puso en primera fila contra la discriminación y a favor de la causa LGTB cuando casi nadie se atrevía a hacerlo. Hoy quizá se olvide, pero solo hace unos diez años, hasta el progresismo local veía esa agenda de reojo. Gio vivió y transformó un momento distinto al de ahora. Eran pocos los que se atrevían a hablar a viva voz, pero lo hizo sin murmuraciones, negándose a conformarse con migajas y asegurando que la agenda LGTB no se despolitice ni se pituquee ni termine reducida a unos cuantos artículos en una ley. Recuperó el verdadero sentido del radicalismo: la certeza de que hay que cambiarlo todo de raíz.

Gio me solía cargar con que todo seguirá igual si no hay cambios estructurales que rompan las ataduras que nuestra sociedad machista y violenta impone. Así era con quien tuviese al frente. Un jodido, pero de los buenos. Siempre riéndose. No le gustaban los tibios ni los que querían quedar bien con todos. Cuánta razón tenía. Así fue como abrió camino a una generación entera que vio en él un modelo de activismo tan rabioso como alegre, quizá el único que permita de verdad sobrevivir en la lucha por cambiar las taras de nuestro país.

Ahora Gio ya no está entre nosotros, pero cuando la justicia se abra paso, cuando la discriminación sea condenada y la diversidad sea motivo de orgullo, ahí va a estar él, riendo y celebrando. Y, seguro, jodiendo, para que no olvidemos que siempre se puede más.