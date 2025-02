¿Cómo se hace cuando uno ve constantemente, a diario, gente a la que uno quiere respetar, pero que a la vez le parece mediocre? Desconectada. Frívola. Superficial. Poco profunda. Poco empática. Gente que no escucha. Inculta. Gente que no lee, no va al teatro, ¡algunos ni siquiera al cine!

Hace casi 100 años, cuando se veía venir la Segunda Guerra Mundial, Einstein y Freud se carteaban preocupados por el mundo, y los dos coincidían en algo: “Necesitamos cultura, hermano, cultura”.

Vivimos en una era donde la mente está tan polarizada que recuerdo a Einstein y Freud, no solo por su preocupación por la cultura, sino también por lo que decía Einstein sobre que la mayoría de los seres humanos no usan ni el 10% de su cerebro. Y esto no era broma o burla, era un dato científico para él.

Hoy, casi 100 años después, en varios frentes estamos incluso peor. Somos tan ignorantes que ni siquiera sabemos que el propio cerebro humano tiene dos hemisferios: el derecho y el izquierdo. Todos tenemos derecha e izquierda. Pero la polarización no solo está allá afuera, está adentro, en la propia mente. Cuando uno no tiende puentes afuera, pero también dentro de sí, pues caemos en el reduccionismo, en la descomplejización, en la superficialidad, en los prejuicios, incluso en la ignorancia, en la guerra. Y no me refiero solo a la guerra armada, sino a las múltiples ‘guerras’ cotidianas (en la pareja, entre hermanos, amigos, en las clases sociales). Cuando la guerra empieza, ya es muy difícil salir, porque entran los afectos, el amor, el dolor, y es más difícil perdonar. Pero la guerra, los prejuicios, la superficialidad, la ignorancia y demás tienen que ver con la falta de cultura y con la falta de ‘agricultura personal’, como decía un querido profesor refiriéndose al trabajo interno que toda persona debe hacer en sí misma (terapia, lectura, teatro, arte, etcétera).

Hay que respetar a todos, porque el respeto no se gana, se debe. Pero no dejemos de cuestionar, incluso de provocar.

Un poco más de cultura, gente, y sobre todo de ‘agricultura personal’.