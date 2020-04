Pareciera que los dueños de las AFP viven en un mundo paralelo. El 31 de marzo, en medio de la pandemia, mientras el país debatía el futuro del sistema de fondo de pensiones y los aportantes veían su dinero esfumarse, la Junta de Accionistas de AFP Prima –es decir, Credicorp– acordó repartirse S/145 millones en utilidades. Seguro me dirán que no confunda las utilidades con la rentabilidad de los fondos que, además, son intangibles, que las ganancias corresponden al año pasado y que es un legítimo derecho de los accionistas repartirse su tajada de la torta. Sí, todo eso es verdad, pero también que la decisión es inoportuna. ¿Cómo la gente no los va a aborrecer si al final siempre terminan socializando las pérdidas y privatizando las ganancias? La sensación que queda es que todos tenemos que mojarnos, menos ellos. Una decisión como la de Prima es combustible para las medidas irreflexivas y populistas que se toman en el Congreso.

Pero ayer ocurrió algo positivo. En “mediodía con Vizcarra”, el presidente tuvo dos gestos políticos que nos recuerdan que el futuro está llegando de un martillazo. Primero, habló sobre la necesidad de que cambiemos los paradigmas sobre los roles de género en las familias para abordar mejor la crisis. Luego, en otro momento, se refirió a la diversidad de creencias, devociones y prácticas religiosas como un valor de la sociedad, donde el respeto a las diferencias, incluidos agnósticos y ateos, debe ser la regla. Para algunos puede que ambas referencias sean secundarias, pero en realidad son icónicas en un país donde el avance en este frente ha estado minado por intolerancia e incomprensión. En particular, la segunda me llamó la atención porque es la base para la neutralidad religiosa de un Estado. En la crisis, aparecen oportunidades de progreso.