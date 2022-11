El aeropuerto Jorge Chávez se había convertido en un gallinero antes de su privatización bajo Paniagua (que hasta el final no quería darle luz verde a la subasta). Me acuerdo la alegría que me dio que hayan ganado los alemanes, a los que conceptuaba como serios y eficientes. Y al comienzo fue así: ampliaron y modernizaron el aeropuerto muy bien y rápido. Pero hace como 10 años comenzaron a caer en la complacencia y en solo sacarle utilidades al aeropuerto sin invertir en grande.

Hace ya mucho rato que se debería tener una segunda pista y una torre nuevas, que los vuelos locales e internacionales estén en terminales separadas, que el estacionamiento sea mucho más grande, que el movimiento por Migraciones y controles sea más rápido, que haya muchísimos más counters, etc. El Jorge Chávez hace rato que se ha quedado enano y congestionado; no se puede casi ni caminar allí. Es una vergüenza que una capital con más de diez millones de habitantes tenga ese aeropuerto de juguete. Es cierto que el Estado no ha puesto nada de su parte, que se ha demorado una eternidad en entregar terrenos y facilitar las cosas, pero el concesionario ha podido poner mucho más de su parte. Estos alemanes se han acriollado, y en los gallineros ocurren tragedias.

PD.: No puedo dejar de protestar. Es demasiado indignante. ¿Cómo pueden entrevistar ayer en Ampliación de Noticias de RPP al exministro de Salud Víctor Zamora como si fuera un oráculo cuando el Perú registró la mayor cantidad de muertos en el mundo por COVID-19 en relación a su población bajo la gestión de ese inútil sideral? ¿Los conductores Joanna Castro y Carlos Gonzales están orates? ¿Es por maldad o por tontos? ¿Por desinformados o incompetentes? ¡Es inexplicable! ¡Quieran un poquito a su país! ¡Y también quiéranse y respétense un poco a ustedes mismos! Le dicen al productor que invitó a ese tipo que no le van a entrevistar por objeción de conciencia y punto. Que invite a otro. Darle tribuna a ese tipo es odiar al Perú y escupir sobre los fallecidos por esa plaga.