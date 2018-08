Aeropuerto Jorge Chávez: ¿Qué estamos esperando?

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está colapsado. Eso no es primicia. Lo sorprendente es que no parece molestarnos. La puerta de entrada a nuestro país es un cuello de botella y, sin embargo, el tema casi no aflora en el debate público. Como si de tanto convivir con el problema, termináramos acostumbrándonos.

Digámoslo con todas sus letras: no es un inconveniente, es una bomba de tiempo. El Jorge Chávez atiende actualmente a 22 millones de pasajeros, excediendo largamente su capacidad. Tal congestión hace que los vuelos tengan, en promedio, una hora de retraso. Y, lógicamente, las nuevas aerolíneas están impedidas de ingresar a nuestro país porque no hay horarios que ofrecerles. En esas condiciones, por más que pisemos el acelerador para crecer, el freno de mano continúa puesto. Así de grave.

Hace unos años Lima era el hub regional. Su ubicación estratégica llevó a las principales aerolíneas a colocar sus centros de operaciones en el Jorge Chávez. Conforme creció la demanda, la infraestructura fue quedando corta. Mientras Bogotá y Santiago modernizaron sus aeropuertos, convirtiéndose en grandes plataformas de llegadas internacionales, nosotros nos rezagamos.

No ha sido por falta de iniciativa, sino de agilidad. El proyecto para ampliar la terminal y construir la 2da. pista se aprobó hace años. Al fin, tras una larga espera, el Gobierno y Lima Airport Partners acordaron iniciar los trabajos en enero último. Por desgracia, a la fecha aún no se coloca un solo ladrillo. Llevamos siete meses de retraso. No nos equivoquemos, le estamos cerrando la puerta al turismo. Como opinión pública nos toca exigir que pongan manos a la obra, porque están en deuda con el país. Si el aeropuerto no despega, el turismo tampoco.