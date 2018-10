Aeropuerto Jorge Chávez: Calentando motores

Para resolver grandes tareas es fundamental hacerles seguimiento. Por eso, retomamos un tema que tocamos antes: el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Su colapso ha significado malas noticias para el turismo. Por ello, resulta positivo destacar que el proyecto de segunda pista y ampliación del terminal está avanzando favorablemente. El miércoles último, los terrenos fueron entregados a LAP, así que apenas concluyan los estudios, se iniciarán por fin las obras.

El proceso tomará tiempo. Lo que no quiere decir que estemos cruzados de brazos, resignados a no crecer hasta nuevo aviso. Hay acciones que podemos tomar desde ahora, que tendrían impacto en el corto plazo.

Hoy el aeropuerto no tiene capacidad de recibir más vuelos, pero las Fuerzas Armadas y Policiales tienen espacios donde LAP podría estacionar más aviones. Ello incrementaría la capacidad del aeropuerto interinamente. Tales espacios ya fueron solicitados formalmente, pero a la fecha no hay respuesta. Es imprescindible que el Ejecutivo, Mindef y Mininter realicen las coordinaciones para implementar esto en el menor lapso. El país no necesita crecer en algún futuro indeterminado, sino ahora.

Una segunda labor, que debería iniciar sin demora, son los preparativos de las autoridades aeroportuarias para estar 100% listos cuando la renovación concluya. Esto implica modernización de equipos, implementación de sistemas, rediseño de rutas aéreas y capacitación del personal. Todas, tareas largas, complejas, que requieren planificación y un periodo largo de ejecución. Corpac debe aprovechar el tiempo porque cuando el aeropuerto Jorge Chávez esté repotenciado, dependerá de lo que se hizo hoy para estar preparados para sacarle el máximo provecho.