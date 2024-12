Adicción a perder legitimidad

No hay semana en que no haya varios ejemplos de excesos en el uso del poder. Ello puede calentar el ambiente futuro para una asamblea constituyente. El menjunje de minorías opuestas que intercambian favores en el Congreso hoy logra consolidar leyes que los favorecen, sin tomar en cuenta que con la legitimidad que no tienen, favorecen al discurso “hay que cambiarlo todo de raíz” en el futuro.

En Perú, el 85% de la población corresponde a los niveles socioeconómicos C, D y E. Tenemos una historia en que el racismo y el clasismo han limitado el desarrollo de muchos peruanos. El discurso “no más pobres en un país rico” pega, ya se vivió, no necesita más evidencia. Salvó al país la incompetencia supina, las evidencias de corrupción y el insólito intento de golpe fallido del expresidente Castillo, no que el discurso no tuviera pegada. Carlos Basombrío ayer en El Comercio revisa cuánto se parecen Boluarte y Castillo en una serie de aspectos. Pero hay uno en que pierde Boluarte: su legitimidad, las encuestas lo evidencian.

La frivolidad y el descaro cuestan, le ocurrió antes a Toledo. Peor aún si la presidenta se autodefine como la mamá del Perú. Como país machista, esperamos que las mujeres se ocupen de que todo funcione bien y con una sonrisa. Por regla de tres sociológica, por llamarlo de alguna manera, esa mayor exigencia, que es el pan de cada día en los hogares peruanos se debe trasladar hacia una figura de autoridad.

La única manera de que le cambie la vida a ese 85% de peruanos que hoy son de nivel socioeconómico C, D y E es que haya mucha inversión privada (80% de la inversión) y que funcione la inversión pública (20%), cerrando brechas de verdad en vez de dejar obras a la mitad. El Estado tiene que mejorar su eficacia en todos los frentes, que hoy solo ocurre en islas de excelencia, y cada vez menos. La arbitrariedad desde distintos extremos que persigue a gente honesta que ha participado del sector público en altos cargos, como Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Daniel Alfaro, Salvador del Solar (soy amigo de los tres últimos) es dispararse al pie con metralleta. ¿Quién va a aceptar cargos públicos en el futuro? ¿Cómo se va a arreglar el Estado que hoy entrega comida malograda y no responde a familiares de víctimas de feminicidio? ¿Cómo no te va a rebelar un trato así?

La presidenta no tiene noción de comunicación si cree que las vaguedades de su discurso a la nación sirven para algo más que degradar a sus ministros. Es común el error de los recién iniciados creer que deben poner el foco en el discurso que quisieran que la gente piense y no en lo que la gente ya piensa y cuál es la mejor manera de plantear su mensaje, considerando esas creencias y que la audiencia saca sus propias conclusiones. Cualquier planteamiento contradictorio con esas creencias no se recibe, solo degrada la credibilidad y la atención que brindarán la próxima vez. Eso está probado. ¿De verdad piensa que sus dichos son confiables? ¿Con 4% de aprobación y la cantidad de versiones que dio sobre los Rolex?

Su propuesta para debatir la pena de muerte es una cortina de humo, sin duda, incluso calificada así por Fernando Rospigliosi, el vocero más conocedor sobre seguridad ciudadana de Fuerza Popular, lo que probablemente le generará mayor visibilidad con el tiempo.

El Congreso no sabe hacer bien ni el mal. Para evitarse detenciones preliminares (de las cuales obviamente la Fiscalía ha abusado), liberan de ellas a violadores y feminicidas, entre otros, que tendrían que ser capturados en flagrancia. Por mezclar en la misma ley la reelección de gobernadores y alcaldes y el deceso de los movimientos regionales, ninguno pasó. Que pretendan reformar el sistema de justicia, con la cantidad de congresistas con carpetas abiertas es de un descaro absoluto, pero no les afecta en absoluto. Pero están construyendo las condiciones para que se revierta en el futuro.