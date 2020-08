La RAE define que, además de imprimir monedas o medallas, ‘acuñar’ significa dar forma a expresiones o conceptos que se difunden o permanecen. César Acuña ha hecho honor a su apellido. Ha acuñado no pocas frases y le han endilgado muchas más en una colección de memes que no termina. Pero otra acepción de ‘acuñar’ que la RAE no recoge la usaba Hernán Vidaurre cuando imitaba a Alan García: “Rossini, no te me prendas que te acuño”. Y, según ha revelado Pedro Cateriano, Acuña lo llamó para prometerle un apoyo que se tradujo en 22 abstenciones monolíticas que hubieran sido esenciales para su investidura.

Dada la cantidad de temas urgentes y ya con nuevo gabinete, puede parecer ocioso darle vueltas al tema, pero hay implicancias relevantes hacia futuro. Para empezar, que se explique mejor la agenda de APP y su líder sobre varios temas que se discuten en el Congreso. La presidencia de la Comisión de Constitución no es poca cosa frente a un proceso que todavía no tiene todas las reglas dadas. Y existe una enorme cantidad de proyectos de ley muy controversiales sobre los cuales el líder de APP no ha dicho nada. Si va a acuñar investiduras, debería dar la cara. Una dosis de claridad y consistencia mayor a la habitual se agradecería, sin duda. Todos los líderes y bancadas deben hacerlo, pero APP es clave porque es grande y vota unida.

Otro tema no menor es descartar de una vez los plenos de boleto (ya van varios). Los debates del Pleno de madrugada solo convienen a quien quiere pasar por lo bajo. La imposibilidad de funcionar presencialmente por la pandemia hace más difícil que se generen los espacios para la reflexión, generación de confianza y mejora de proyectos. Encima, este es un Congreso fraccionado y con muchos congresistas sin experiencia previa. El Congreso ya tiene suficientes limitantes para agregarle la falta de sueño, y los electores merecen que respeten al menos el suyo. El Congreso de la República no puede funcionar en horario de discoteca.

La pandemia va a dejar heridas imborrables en una enorme cantidad de peruanos. Diez años de avances en indicadores sociales perdidos. La pandemia es una tormenta perfecta y al Perú le toca atravesarla con un avión atroz. Hubo, sin duda, errores y se necesita mejoras.

Pero la discusión para enrumbar mejor el vuelo debe tener foco y prudencia para evitar una pelea que haga que el avión se caiga. Cuando trato de explicarle el Perú a un extranjero, más que el caos me sorprende cómo se contiene, al filo del abismo. Yo no soy creyente, pero a veces imagino a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Sarita Colonia, la beatita de Humay y, por qué no, Ezequiel Ataucusi armando un campo de poder para evitar que nos desintegremos. X-Men es un chancay.