¿Acuña quiere gobernar?

Nunca está de más fijarse más en los actos que en lo dicho para entender las reales motivaciones de una persona. Cuando se trata de políticos, es indispensable. La duda en el caso de César Acuña, candidato presidencial en varias elecciones, y alcalde de Trujillo y gobernador regional de La Libertad, dos veces surge no por su falta de gusto por el poder y la atención, sino por sus actos y omisiones. Tal vez, como me comentó Martín Hidalgo hace algunos meses, podría ya haber encontrado el gusto de administrar el poder que le da tener una bancada suficiente en el Congreso y no querer necesariamente la presidencia.

Para nadie es un secreto que APP ha apoyado al gobierno de Dina Boluarte desde el Congreso y ha recibido espacios de poder en retribución. ¿Qué se hizo con ese poder? ¿Se nombró en esos puestos a personas que fueran a hacer gestiones notables que generaran la impresión de que César Acuña podría ser una buena opción de gobierno? No lo parece.

En el caso del Ministerio de Salud, la gestión ha sido para el olvido, cero goles. ¿Qué hay de los presidentes del Congreso? Lady Camones tuvo que salir por una traición interna y su breve gestión es de mucho mejor recuerdo que las posteriores. ¿Por qué se escoge a personas con cuestionamientos serios si se quisiera generar currículum para tentar gobierno? Solo la embajada en España no ha recibido críticas.

Como alcalde y gobernador la situación es similar. ¿Cómo así se acumula 111 días de viaje en dos años si uno quiere ser presidente en el futuro? No puede no saber que se acabarían esos periplos si llegara a ser presidente con un Congreso tan fraccionado como el que previsiblemente vamos a tener a partir de 2026.

Ya como gobernador hoy está siendo duramente criticado en su región por la situación de la delincuencia, donde claramente el gobierno central es el principal responsable por la pésima gestión del ministro del Interior, pero una simple regla de tres indicaría que de ser presidente tendría eso mismo a escala nacional.

Pero, siendo inexcusable que el gobierno central haya priorizado el interés de la presidenta por encima de las necesidades de la población al nombrar y mantener al actual ministro del Interior, la cantidad de años que Acuña ha sido autoridad en La Libertad sí lo hace en parte responsable de no haber tenido mayor liderazgo en la lucha frente a la delincuencia y también la minería ilegal en la zona, que son problemas de larga data.

Si se recuerda la todavía reciente reticencia de Paolo Guerrero a jugar en el equipo de fútbol de la César Vallejo por motivos de seguridad y el ofrecimiento de Christian Cueva de chalequearlo, se sobrentiende que la opción de convivir con la delincuencia es una costumbre aceptada desde hace ya algún tiempo. El pedido de cupos en Trujillo es algo que cualquier trujillano puede dar fe de que tiene mucho tiempo, aunque no con la violencia desatada de hoy.

También la minería ilegal, que sí es una competencia en que los gobiernos regionales tienen autoridad, es una actividad de hace buen tiempo. Y, como he mencionado en anteriores columnas, en Pataz la declaratoria de emergencia sí pudo tener eficacia si se usaba con una estrategia que al gobernador le tocaba exigir. Nada de eso ocurrió y hoy el ofrecimiento de sacar a las Fuerzas Armadas es otra medida más efectista que otra cosa. La seguridad ciudadana no se arregla con un ministro que pasa al retiro o reasigna a labores poco relevantes al personal especializado en investigación e inteligencia, sin duda, pero tampoco con un gobernador regional que no exige cambios y estrategias concretas.

A inicios de septiembre 2024 se supo que el líder de APP no podía viajar a los Estados Unidos por una investigación de lavado de activos, que él mismo confirmó a la prensa, pero sin revelar mayores detalles, como sería deseable. ¿Aspira a ser gobierno o solo a administrar el poder de una bancada?