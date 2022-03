No es novedad que el accionar de muchos congresistas esté motivado por intereses sibilinos y crematísticos en desmedro de los intereses del país y la responsabilidad que se tiene con los electores y la población, que entrega semejante honor por cinco años para ser representados con dignidad.

Lo digo como excongresista: la pugna que se generaba en la Comisión de Presupuesto era sorprendente, todos se peleaban por integrarla. Creí inicialmente que era por la oportunidad de canalizar los proyectos de inversión que tanto demandan nuestras regiones olvidadas y porque se veía una esperanza en la Ley de Presupuesto.

En realidad, es un camino corto para conseguir el financiamiento inmediato de una cartera de proyectos de inversión, saltando todos los vericuetos de la burocracia que hay en los ministerios y que es tortuosa para alcaldes y gobernadores, todo por el centralismo y control que tiene el Ejecutivo en el manejo presupuestal.

El meollo del asunto está en que estas gestiones supuestamente voluntarias y de “buena fe” de los congresistas están embarradas con la miasma de la corrupción porque detrás de este voluntarismo se cuecen actos de corrupción escandalosos. Condicionan a las autoridades locales con pagos previos para supuestamente gestionar estos presupuestos y, lo más grave, cobran porcentajes –coimas– que, según varios casos ventilados, van hasta el 10% del valor de la obra.

Recuerdo muy bien a un camarada entusiasta que literalmente me decía que no sea ingenuo, que por qué no pedía los proyectos que me correspondían si dizque había una repartija en la comisión y que no entendían por qué no negociaba como ellos. El muy sinvergüenza me sacó una calculadora con los supuestos montos que entregarían en efectivo si hacíamos esa pequeña gestión.

Con estos antecedentes, la versión de los “niños” de Acción Popular resulta bastante creíble, más aún si la correlación de los actuados coincide con los mil millones de proyectos aprobados.