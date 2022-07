-Acción Popular está tan dividida que hasta un congresista acciopopulista como el castillista encubierto de Jorge Flores (Puno) votó a favor de que se investigue absurdamente a su correligionario Merino. Súmesele a ese acciopopulista imitando al hombre-araña en la sede de Colón. O que desde que hace años Mesías Guevara –ese inepto gobernador regional de Cajamarca– sigue entornillado extemporáneamente como presidente, mientras que no se puede elegir aún a un nuevo secretario general y la putrefacción corroe a la bancada con “Los niños”. Es cierto que AP siempre fue tan caótica que Andrés Townsend lo apodó “federación de independientes”, que el izquierdista Edgardo Seoane le quitó el control del partido a los belaundistas a finales de los 60′s (esos mismos seoanistas –Mohme padre, Pepe Navarro Grau, Benjamín Doig y el comunista encubierto Mario Villarán– fundaron AP Socialista y apoyaron al dictador Velasco), que la lucha entre alvistas y ulloístas fue fratricida en los 80′s o que un democristiano caviar como Paniagua termine de referente, pero tal parece que las cosas están peores hoy y AP enfrenta las posibilidades terminales de cismas (Lima vs. provincias, derechistas vs. rojimios, castillistas vs. opositores), captura mafiosa (“Los Niños”…), implosión electoral, conversión en un nuevo APS o todas las anteriores.

-Era previsible que tanto activismo le haya pasado la factura a Disney y Lightyear haya resultado un fiasco mundial en taquilla: innecesario para la trama y demasiado provocador para muchos padres eso de un beso lésbico en una película infantil. Me parece excelente que se extirpe la homofobia, pero mucho me temo que están incubando una fuerte reacción regresiva por ser tan obsesivos y cargosos con el tema.

-¿Este Papa jesuita y rojimio se atreverá a excomulgar al católico Biden por apoyar vigorosamente al aborto? Debería si fuera coherente con su doctrina, pero no creo que se atreva, como tampoco se ha atrevido a visitar a Ucrania.