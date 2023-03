[Opinión] Mauricio Aguirre: “Muy muy lejano”

Hace unos días un terrible accidente en la avenida Brasil, en Lima, quedó registrado en video. Una moto impactó contra un auto y una joven voló varios metros para caer sobre la pista. De milagro no falleció nadie. Todos los involucrados en el choque estaban incumpliendo la ley.

El conductor del auto circulaba por una vía autorizada solo para buses, e hizo un giro en ‘U’ donde estaba prohibido. Tenía la licencia de conducir vencida y un sinfín de papeletas sin pagar. Encima, no le hicieron dosaje etílico.

El conductor de la moto también circulaba por una vía no autorizada, iba a excesiva velocidad, y no tenía SOAT. La familia de la joven que salió disparada de la moto ha tenido que cubrir todos los gastos de las atenciones médicas.

Nadie quedó detenido, y nadie fue obligado a cubrir los gastos de los afectados. Ninguna autoridad se preocupó de bloquear la posibilidad de hacer un giro en ‘U’ en el lugar. Es más, al día siguiente ocurrió un accidente muy parecido. Dos motociclistas terminaron en cuidados intensivos. En suma, no pasó nada y nadie ha hecho nada para que no vuelva a pasar.

La impunidad y la informalidad reflejadas en un accidente que, en realidad, nos grafica en gran medida lo que somos. Un país donde el que cumple la ley es algo así como un ser venido de un mundo muy muy lejano.

Pero, más allá de la ironía, mientras no existan autoridades que enfrenten en serio este problema, poco o nada se hará por tener un país diferente. El enfrentamiento ideológico que hoy vivimos no resuelve problemas solo sirve para que unos cuantos se intercambien el poder y no solucionen nada.

Nueva Constitución, gritan algunos; elecciones adelantadas, exigen otros; bala piden, otros tantos. Todos están enfrascados en cómo derrotar al otro. Pocos en enfrentar los problemas reales del país.