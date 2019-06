Cuando acabe el show

Desde 1992 no habíamos tenido una crisis política tan crítica como la actual. Los gritos en las calles pidiendo el cierre del Congreso ensordecen cada vez más a un Gobierno que no tiene ni límites ni rumbo. Asimismo, la oposición fujimorista en el Congreso, lejos de ser el contrapeso a la demagogia de Vizcarra, ha sido el balón de oxígeno que ha revitalizado al presidente cada vez que caía en las encuestas.

Lamentablemente, tanto el Congreso como el Ejecutivo no se dan cuenta de que los únicos que ganan con este enfrentamiento son los que piden cambio de Constitución. Porque si Vizcarra no disuelve el Congreso, la izquierda dirá en 2021 que este convivió con el fujimorismo; y si lo disuelve, la izquierda también dirá que la mala administración económica fue porque Vizcarra fue un neoliberal que mantuvo el modelo fujimorista. En ambos casos, esos que hoy alientan a Vizcarra a tomar acciones drásticas, son los que no tendrán responsabilidad por las consecuencias negativas y serán ellos los verdugos de Vizcarra en la campaña de 2021.

Lo cierto es que la decisión final la tendrá el Tribunal Constitucional, dado que, si bien el presidente puede hacer cuestión de confianza por cualquier tema, la Constitución limita su reforma exclusivamente al Congreso, con la excepción de la vía del referéndum. Incluso, hubiese sido más acertado convocar nuevamente a un referéndum, y asegurar la aprobación de las reformas para este periodo, que arriesgar a que el Congreso no apruebe las reformas y, por lo tanto, la cuestión de confianza y sea disuelto. En ese muy probable escenario, nos quedamos sin reforma y sin Congreso. Y, tal vez, cuando Vizcarra ya no tenga a quién culpar por el mal manejo económico y el aumento delincuencial, se dará cuenta de que fue una mala estrategia.