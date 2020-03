El domingo de la semana pasada, se reveló un video en el que aparece un capitán del Ejército agrediendo físicamente a un detenido, durante el toque de queda. Ante la revelación de la grabación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso la separación del militar. Sin embargo, diversos ciudadanos se han manifestado a favor de la agresión, y aquello es muy preocupante.

Por un lado, es comprensible que los ciudadanos sientan enojo al ver que, mientras la mayoría está en su casa cuidándose, hay irresponsables que desacatan las medidas de seguridad y arriesguen a toda la sociedad. Sin embargo, aquello no puede justificar que militares o policías hagan uso desmesurado de la fuerza, sobre todo, cuando los detenidos se encontraban tendidos en el suelo. Además, existe un protocolo a seguir cuando se detiene a ciudadanos bajo un estado de excepción, y de nada sirve tener un Estado de derecho si se pretende hacer respetar la ley vulnerándola.

Por otro lado, no se puede generalizar y condenar a todas las Fuerzas Armadas (FF.AA.) puesto que la mala conducta de un efectivo no puede opacar la gran labor que las FF.AA., junto a la Policía Nacional, están llevando a cabo. Porque son ellos quienes se encuentran permanentemente en riesgo. Y un ejemplo es el soldado Ronald Mamani, quien fue cobardemente asesinado en Puno por el conductor Denis Tapia Condori, quien no acató el toque de queda y atropelló al oficial.

Entonces, así como las FF.AA. y la Policía nos protegen, los ciudadanos también debemos protegerlos, quedándonos en nuestros hogares para disminuir el riesgo de contagio. Y los abusos de autoridad deben ser denunciados. Porque cuando se vulnera el derecho de un ciudadano, los derechos de todos los ciudadanos se encuentran en riesgo de ser igualmente vulnerados.