Abel Concha: Debe evaluarse este pedido [ANÁLISIS]

► Informe.21: Fiscal solicitará extradición de Toledo por Ecoteva en febrero

Teniendo en cuenta que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo Lava Jato, ya solicitó la extradición de Toledo por el caso Odebrecht, la Fiscalía de Lavado de Activos debe evaluar si es pertinente enviar otro pedido de extradición por Ecoteva, porque eso podría ser utilizado por la defensa del ex presidente como una doble persecución política. Finalmente, favorecería a Toledo. Hay que tener en cuenta que el caso Ecoteva forma parte de la investigación de Odebrecht. No importa quién inició primero la investigación sino quién tiene más evidencias. Lamentablemente, hubo una lenta investigación de parte de Lavado de Activos. Odebrecht se adelantó. La Fiscalía de Lavado no tiene las evidencias de cómo se vinculan los fondos de Confiado Internacional Corp con Odebrecht. Cuando estuve a cargo del caso, envié todas las pruebas de Ecoteva al caso Odebrecht. Agradezco a las autoridades fiscales que hayan tomado en cuenta mi recomendación al decidir no solicitar el arresto provisorio con fines de extradición por el caso Ecoteva porque la ruta del dinero estaba incompleta. Se podría enviar una sola carpeta de extradición.