- A una semana de las elecciones nadie tiene garantizado su pase a segunda vuelta. Y aunque ha habido movimientos en el tablero electoral el simulacro de votación de Ipsos publicado ayer confirma que la fragmentación persiste y que seis candidatos siguen teniendo opciones de pasar a segunda vuelta.

- Algunas de las tendencias que podemos encontrar en el simulacro de Ipsos. En la derecha, López Aliaga cae (es posible incluso que no se esté registrando la caída real dado que la medición se realizó el 31 de marzo) y De Soto sube. Keiko Fujimori sube también, aunque no con la viada de este último. Forsyth sigue cayendo, esta vez pasó del segundo al cuarto lugar. En la izquierda, Lescano cae aunque sigue manteniéndose en el primer lugar (no le fue mal en el debate por lo que no debería haber mayor variación en la medición). Mendoza sube pero no con la viada de Castillo y es posible que este último siga arrebatándole votos a ella y a Lescano. La competencia por arrebatarse votos en ambos sectores (derecha e izquierda) será descarnada en los próximos días.

- Si bien la realidad ha demostrado rebelarse ante cualquier intento de proyección, todo pareciera indicar que Hernando de Soto pasaría a segunda vuelta. Ha dado un salto de 8 puntos (votos válidos) y, de seguir así, pasaría a ocupar el primer lugar en los próximos días. Además, hay que considerar que las encuestas tienden a inducir al elector racional que no está dispuesto a desperdiciar su voto, por lo que De Soto podría ensanchar su caudal electoral a costa de López Aliaga, Forsyth e incluso Fujimori.

- La buena noticia es que, a pesar de estar en uno de los peores momentos de la segunda ola, el 86% dice que irá a votar y el 8% dice que probablemente lo hará. Dada la baja institucionalidad electoral y la alta desafección ciudadana, el riesgo de deslegitimar el proceso electoral si se posponían las elecciones no era menor.