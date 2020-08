El nuevo gabinete no la tendrá fácil ante el Congreso, pero tiene más posibilidades de recibir la confianza que el anterior, aunque con la amenaza real de una censura al ministro Benavides. Sin embargo, su ratificación en el Minedu me parece un acierto, pues es un refuerzo a la reforma educativa, que se ha convertido en la política pública más cuajada de este gobierno. Mantener a Benavides, además, ayudará a marcar la línea entre los partidos que están con la reforma y los que no, con especial atención en APP y AP. No hablo de Podemos porque de ellos no se puede esperar nada distinto a lo que ya demostraron.

Lo que sí, superado el impasse con el gabinete Cateriano, el gobierno necesita recolocar a la salud en el centro de todo, no solo discursivamente, sino con acciones concretas. Las pequeñas disputas políticas son irrelevantes. Estorban. Son una auténtica frivolidad cuando cada 6 minutos muere un peruano por COVID. Si quitamos a países minúsculos como San Marino y Andorra, solo Bélgica y Reino Unido tienen más muertos por millón de habitantes que nosotros. Nos hemos convertido, literalmente, en uno de los países del mundo con mayor letalidad por COVID. Salir de ese hoyo es lo único verdaderamente urgente, todo lo demás es secundario y debe alinearse a la estrategia sanitaria, reactivación económica incluida.

Si no vamos a pasar nuevamente por una cuarentena general, el gobierno tendrá que hacer mucho más: cuarentenas focalizadas, apurar el segundo bono, limitar los recorridos largos dentro de las ciudades, prohibir las reuniones sociales y asegurar que el oxígeno no falte. Veamos lo que pasó en España: al trackear los focos de rebrote luego de que levantaran su cuarentena, identificaron que uno de los lugares donde hubo mayores contagios fueron las reuniones familiares. Es previsible que eso mismo esté pasando en este momento en Perú. Detenerlo es lo importante.