28 de julio, no 5 de abril

Hay que estar bastante desinformado o ser un conspirador con intereses personales para comparar este posible adelanto de elecciones generales y el recorte de mandato presidencial y legislativo con el golpe del 5 de abril de 1992. Ambos momentos están en las antípodas de las formas democráticas y constitucionales. No son situaciones semejantes por ningún lado, ni en la forma ni en el fondo.

Fujimori y Montesinos cerraron el Congreso con tanquetas para aprobar una Constitución que los atornillase en el poder. En la propuesta de Vizcarra, en cambio, no solo no se cierra el Congreso, sino que el presidente deja el poder. Mientras que en 1992 no se consultó nada a la gente, ahora la decisión final será fruto del voto popular. Antes se usó la fuerza de las armas, pero ahora se propone usar el poder de la voluntad popular. ¿Ven la diferencia? Una fue una medida que dio inicio a una dictadura, esta es una muestra de que vivimos en democracia. ¿Qué tirano decide por sí solo dejar el poder antes de tiempo y mediante voto popular?

Son ese tipo de estribillos escritos por desestabilizadores profesionales los que enturbian la información e impiden que la ciudadanía entienda realmente las consecuencia y riesgos que una medida como la propuesta por Vizcarra puede traer. Es legítimo no estar de acuerdo con el adelanto de elecciones; dedicarse a sembrar confusión, no.

Es evidente que nada asegura que adelantar elecciones un año traiga una mejor representación legislativa, pero es muy ingenuo creer que lo que tenemos al frente merezca otra oportunidad. Vizcarra no puede gobernar con un Congreso así, y este Congreso es un remedo de lo que debería ser el Poder Legislativo. De todas las opciones posibles, el adelanto de elecciones y el recorte de mandato parecen el mal menor.