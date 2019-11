Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conviene recordar el porqué.

Fue el 25 de noviembre de 1960. Escenario: República Dominicana, bajo la férrea mano de Rafael Trujillo. Tres jóvenes mujeres, hermanas, de familia acomodada y profesionales. Las madres de familia ya habían mostrado su desdeño personal al terrible dictador, a cuyas exigencias libidinosas no quisieron someterse (y el dictador no estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta). Decidieron rebelarse activamente contra el régimen trujillista. Y el 25 de noviembre de 1960 fue el día señalado por el sátrapa. Su policía secreta interceptó el jeep en el que las hermanas iban a ver a sus esposos, presos por causa política. Las “mariposas” –Patria, María Teresa y Minerva (una de las primeras mujeres abogadas del país)– fueron torturadas y salvajemente golpeadas hasta la muerte. La versión oficial de un “accidente”, ni por un segundo fue aceptada. Nadie tuvo la menor duda de que el dictador ordenó su ejecución.

El sacrificio de estas mujeres no fue en vano. Apenas seis meses después cayó Trujillo. Ese crimen fue capaz de poner fin a una era sangrienta.

Pero no deja de ser paradójico que su recuerdo (Dominicana tiene presente el ejemplo de estas mujeres) no sea suficiente para frenar los crímenes por violencia machista que se vienen cometiendo. En solo 3 semanas, 15 asesinatos. Esta ola de horror no es exclusiva de Dominicana. En España se bate récords este año. ¿Qué está pasando? ¿A quién o qué hay que culpar? ¿Cómo es posible que haya voces políticas que nieguen la realidad de este horror, que no conoce fronteras, cultura, ni condición?