2025 o lo que está por venir

El final de año es excusa para hacer los más variados balances. Desde el mejor restaurante hasta la peor catástrofe natural.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo interesante es anunciar el balance de lo que está por venir.

Temo la llegada de Trump al poder. No tanto por él, sino por ese horror de individuo que es Elon Musk. No sé en qué hora tuvo Trump la infeliz idea de darle lo único que le faltaba: Poder político. Es tan chabacano, tan déspota, tan… impresentable que no me queda otra que confiar en que 2025 lo devuelva a sus orígenes, antes que decida adueñarse de la humanidad.

¿Qué pasará con Ucrania y Rusia? ¿Pondrán fin a la guerra? Soñar es fácil. Y a veces hasta recomendable. Aunque no podemos dejar de lado la amenaza nuclear a la que Putin, 25 años en el poder, le gusta recurrir.

¿Seguirá Israel con su política genocida? Me temo que sí, mientras los secuestrados seguirán diezmándose, sin que Netanyahu haga nada por remediarlo.

PUBLICIDAD

En el 24 pareció disminuir la presión terrorista internacional. Pero el año nuevo ha comenzado con un atentado terrorista en EE.UU. Hay que seguir ojo avizor.

En Europa, todos los líderes europeos, quizás con la sorprendente excepción de Meloni, (la única mujer), pasan por tiempo complicados. ¿Sobrevivirán?

En Latinoamérica la cosa no está mejor. No sé si la IA puede ayudar a superar las falencias que padecemos en este lado del mundo con nuestros líderes. Nuevamente, no queda otra que recurrir al optimismo.

Los deseos de paz para el nuevo año no han de impedirnos ser conscientes de la realidad. Pero siempre hay un hueco para la esperanza: La juventud en España con motivo del drama de Valencia, representa ese hilo de esperanza al que no hay que renunciar.

Ahora sí, Feliz 2025.

VIDEO RECOMENDADO