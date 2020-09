Los líderes que dejan su huella en la historia son aquellos que asumen posiciones claras, son atrevidos, y tienen una visión sustantiva para su nación y el mundo. En 2020, hay dos líderes que cabe reconocer de manera positiva: Angela Merkel y Emmanuel Macron.

La lideresa alemana ha ocupado su cargo por 15 años, convirtiéndose en la canciller más longeva de Alemania. El gigante europeo ha contenido el virus bastante bien considerando su gran población. Más allá del COVID, Merkel maneja un momento tenso en cuanto a la relación de su país con Rusia. Ella ha desafiado a Putin al no descartar sanciones o la paralización de un importante gasoducto si Moscú no responde satisfactoriamente sobre el envenenamiento del opositor Alexei Navalny. Además, Alemania le ha advertido a Rusia que no debe intervenir en Bielorrusia, donde “el último dictador de Europa” está en aprietos.

El vecino de Merkel también destaca. Emmanuel Macron es un hombre claramente ambicioso. Aunque ha sido más diplomático con Putin, el mandatario francés defiende firmemente sus principios europeístas y liberales. Alemania y Francia buscan fortalecer la posición de la Unión Europea y no piensan permitir que esta se deje dominar por la emergente superpotencia china ni por unos Estados Unidos dirigidos por un presidente que ellos consideran cuestionable. Por otra parte, Macron tiene como misión solidificar los lazos entre Francia y sus antiguas colonias, ofreciéndose como mediador en la crisis democrática y económica en el Líbano.

Siendo demócratas sin ser débiles, defendiendo el multilateralismo y la cooperación sin sacrificar los intereses nacionales, estos dos líderes se merecen un aplauso.