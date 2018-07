La reciente encuesta de GfK demuestra que, a 100 días de iniciado su gobierno, si Vizcarra no rompe con el pasado que lo llevó al sillón presidencial y con las ataduras al keikismo, la caída por arrastre difícilmente se detendrá.

En solo dos meses, su aprobación ha perdido 22 puntos. Ya había caído 5 entre abril y mayo. Ahora se suman 18 puntos adicionales de desplome. Ha pasado de tener un respaldo de 47% en mayo a de solo 29% en junio. Su desaprobación se mueve al mismo ritmo. Entre abril y mayo creció 11 puntos y ahora se suman 22. Mientras en mayo el 34% de peruanos lo rechazaba, en junio lo hace el 56%.

Es verdad que toda la clase política ha sufrido este remezón, pero la diferencia es que Vizcarra partió sin las heridas que las elecciones generan. El asunto es que parece que los compromisos asumidos con Fuerza Popular para llegar al poder son lo suficientemente profundos como para no poder dejar de hundirse con ellos. Su gobierno no proyecta una identidad propia ni perspectiva de cambio.

Vizcarra aún está lejos del 19% de aprobación que tuvo PPK al salir, pero diera la impresión de que, al igual que a su antecesor, mantener los lazos políticos que él mismo amarró no le da los resultados esperados. La crítica a la ‘Ley Mordaza’ y las discrepancias que mostró sobre la regulación de cooperativas se vieron como un intento de diferenciación, activado seguro por el descontento creciente con el Congreso (83% de rechazo), pero nada nuevo ha pasado desde ahí.

A 100 días de gestión, Vizcarra no ha planteado una propuesta de gobierno que le permita reconectar con esa amplia mayoría que deseaba que le vaya bien. Lo único que por el momento define a su gobierno es que no quiere quedar mal con nadie y que eso no está dando resultados.