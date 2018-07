Quentin Tarantino sorprendió a inicios de este año con el anuncio de lo que sería, según él, su penúltima película: Once Upon a Time in Hollywood , que claramente hace una referencia a las películas de Sergio Leone , Once Upon a Time in the West (1968) y Once Upon a Time in America (1984).

Lo que al principio comenzó con un enorme anuncio por tener a Leonardo DiCaprio junto a Brad Pitt , el presupuesto de la película se fue a los cielos cuando poco a poco se fue confirmando la participación de Margot Robbie, Al Pacino, Damian Lewis y muchas otras celebridades de Hollywood . Tanto DiCaprio como otros actores han confirmado que tendrá un maravilloso guión digno de ver en la pantalla grande.

“He estado trabajando en este guión por casi cinco años, así como he vivido en la ciudad de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, a excepción de 1969, cuand tenía 7 años. Estoy muy emocionado de contar la historia de L.A. y de un Hollywood que ya no existe. Y no podría estar más feliz de la representación de DiCaprio y Pitt como Rick y Cliff” comentó Tarantino .

SINOPSIS E HISTORIA

El mismo Tarantino confirmó la sinopsis oficial de la película:



“La historia que tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina de muy famosa… Sharon Tate”.



Cuando se anunció la película y comenzaron a llegar los primeros detalles de la ambientación, se creyó que los asesinatos de Charles Manson y familia iban a ser el eje principal de la película. Poco a poco este rumor se fue esfumando, pero parece que si formará parte de la historia de fondo que mueve a los personajes para ciertas acciones o actitudes.

FOTOS Y VIDEOS

(From left to right) CLIFF BOOTH and RICK DALTON. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/zb3Jl07dKp — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) 27 de junio de 2018

TRÁILER

De momento no hay ningún tráiler publicado. Sin embargo, considerando la última foto que mostró Leonardo DiCaprio en su cuenta personal de Instagram , es posible que se estrene uno muy pronto.

ACTORES Y PERSONAJES

Margot Robbie - Sharon Tate

Leonardo DiCaprio - Rick Dalton

Brad Pitt - Cliff Booth

Dakota Fanning - Squeaky Fromme

Al Pacino - Marvin Shwarz

Damian Lewis - Steve McQueen

Burt Reynolds - George Spahn

Clifton Collins Jr. - Ernesto The Mexican Vaquero

Emile Hirsch - Jay Sebring

Luke Perry - Scott Lancer

Scoot McNairy - Business Bob Gilbert

Nicholas Hammond - Sam Wanamaker

Keith Jefferson - Land Pirate Keith

Raul Cardona - Bad Guy Delgado

Michael McHugh - Alex Mendes

James Marsden - TBA

Kurt Russell - TBA

Timothy Olyphant - TBA

Tim Roth - TBA

Aundrea Smith - TBA

Julia Butters - TBA

Zoë Bell - TBA

Michael Madsen - TBA



EQUIPO CREATIVO

Director: Quentin Tarantino

Guionista: Quentin Tarantino

Fotografía: Andrew Cooper

Productor: David Heyman, Shannon McIntosh y Quentin Tarantino

Productor ejecutivo: Georgia Kacandes

Productor asociado: William Paul Clark

Dirección de arte: Jann K. Engel y Eric Sundahl

Maquillaje: Heba Thorisdottir y Greg Funk

Sonido: Mark Ulano, Michael Minkler, Patruskha Mierzwa y Tom Harting



FECHA DE ESTRENO

Once Upon a Time in Hollywood está programada para ser estrenada el 9 de Agosto del 2019 en Estados Unidos.