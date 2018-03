Zuckerberg pide disculpas en anuncios a página completa en diarios británicos

Este domingo, Mark Zuckerberg reiteró su pedido de disculpas por el escándalo que involucra a Facebook y la compañía británica Cambridge Analytica , publicando anuncios a toda página en algunos periódicos británicos.



Según Reuters el anuncio apareció en The Observer, que junto con The New York Times, reportó que la firma recopiló información privada de los perfiles de Facebook de 50 millones de usuarios sin autorización. Así se destapó una de las brechas de datos más grandes en la historia de las redes sociales.



"Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos, no lo merecemos" , empieza en mayúscula la carta firmada por el fundador de Facebook.



Menos de la mitad de los estadounidenses confía en que Facebook cumple con las leyes de privacidad de Estados Unidos , según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada este domingo, que ilustra el desafío que enfrenta la red social después de un escándalo por el manejo de información personal.

La encuesta, realizada entre miércoles y viernes, también halló que los estadounidenses que confían en Facebook son menos que los que lo hacen en otras compañías que recopilan datos de usuarios como Apple Inc, Yahoo, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp.



Como se recuerda, una investigación realizada por el diario The New York Times y The Observer —la edición dominical del periódico británico The Guardian— reveló que 'Cambridge Analytica' usó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar software para predecir e influir en los votantes.