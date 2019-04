Zero, el perro héroe que fue rescatado por una familia y se sacrificó por ellos en un tiroteo

Un acto heroico de un perro dejó conmocionada a la población de Texas , Estados Unidos . Zero, mascota de la familia Martínez, impidió que mataran a sus dueños en un tiroteo usando su propio cuerpo como escudo, según informa el Washington Post.

El trágico hecho se remonta en el cumpleaños de la hija de 17 de la familia. En la celebración, un amigo de la menor se llevó algunas joyas de la casa. Cuando la madre Laura Martínez se enteró fue a denunciar el hecho y a reclamarle a sus vecinos hasta su domicilio.

Días después, el joven identificado como Javier Castañeda regresó al hogar de los Martínez con malas intenciones. Armado de una pistola, intentó abrir fuego contra ellos, pero su perro, Zero, se le fue encima para evitar la desgracia.

Zero, de raza Gran Pirineo y que fue rescatado de la calle, atacó a Castañeda cuando vio que golpeaba a las mujeres de la casa. El joven respondió con disparos. El primero le dio en la oreja; sin embargo, esto no detuvo a Zero.



Perro rescatado por una familia se convierte en su héroe y muere salvándolos en tiroteo. El perro se convirtió en héroe. (Washington Post)

Castañeda lanzó más tiros contra la familia, pero allí regresó Zero para salvarlos de la muerte. Una segunda bala lo llegó a impactar en el estómago. Cuando el joven se dio cuenta que sus intentos no funcionaban por la insistencia del perro, abandonó el lugar.

Zero quedó malherido. Los Martínez intentaron recaudar fondos creando la página 'GoFundMe' para atenderlo en una clínica para mascotas por los graves daños. Pese a los esfuerzos, no sobrevivió.

"Honestamente, creo que si Zero no hubiera seguido saltando sobre él, habría podido recibir disparos más profundos", dijo Laura Martínez en una entrevista con 'Click 2 Houston'. "Esto es algo que jamás pensaríamos que iba a suceder", concluyó.

