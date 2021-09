Raphael Samuel es un YouTuber de 27 años que ha anunciado a través de sus redes sociales que tiene la intención de demandar a sus padres por “traerlo al mundo” sin su consentimiento. El influencer de la Indica pide a sus seguidores “que comprenda que no le debe nada a sus padres” y aseguró que ellos le deben pagar por el solo hecho de vivir.

El hombre de 27 años se hizo conocido en el 2019 cuando contó que actuará judicialmente contra sus progenitores porque no le preguntaron si quería nacer o no. La querella se volvió a hacer viral dos años después.

Con una apariencia distinta a la de hace dos años, el YouTuber contó hace dos años que fue concebido sin su consentimiento y por eso sus padres debían pagarle por vivir.

“Quiero que todos en la India y en el mundo se den cuenta de que nacen sin su consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres”, dijo Samuel. “Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir”, resaltó.

La noticia se hizo viral porque el hombre de 27 años es parte del movimiento “antinatalista” que promueve que las personas deben abstenerse de tener hijos por motivos morales. “A los niños, me gustaría decir: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”, dijo Samuel.

