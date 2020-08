"Trabajaba como modelo desde hace cinco años, pero desde hoy no tendré más trabajos, ya que la industria piensa que soy demasiado gorda", cuenta en YouTube la sueca de 19 años Agnes Hedengård.

[YouTube: Un padre tuvo la respuesta perfecta cuando su hijo escogió una muñeca como regalo]

En el video que ya superó el millón de reproducciones, Agnes denuncia que ya no buscan contratarla por culpa de sus dimensiones, las cuáles son así:

but(t) why not? #onemore #haterzgonnahate

Una foto publicada por Agnes Hedengård (@hedengard) el 21 de Jul de 2015 a la(s) 3:05 PDT

¿Cuál es el problema con ser "demasiado grande"? Se trata de un eufemismo en la industria de la moda para decir que tienes demasiado trasero, conjuntamente con unas caderas desmesuradas.

[YouTube: Mira el tremendo gol que hizo Paulinho a más de 40 metros]

"De acuerdo con la industria de la moda, necesitas ser más delgada", dice la modelo cuya masa corporal es de 17.5 (la media es de 19) y se nota:

body language x #filuccalou

Una foto publicada por Agnes Hedengård (@hedengard) el 19 de Ago de 2015 a la(s) 1:53 PDT

HEJ! Kolla in min video där jag pratar kroppsideal. Länk finns i bion! ➡️@hedengard hedengard

Una foto publicada por Agnes Hedengård (hedengard) el 24 de Ago de 2015 a la(s) 8:09 PDT

feelin' hella fresh thanks to sttropeztan and my triangl_swimwear famfam

Una foto publicada por Agnes Hedengård (@hedengard) el 4 de Jul de 2015 a la(s) 5:30 PDT

"He estado en contacto con grandes agencias y clientes que quieren trabajar conmigo, pero todo cambia cuando ven mis medidas. Hacen comentarios como 'no, ella es demasiado grande', 'tiene que ponerse en forma', 'no vamos a trabajar con ella'", cuenta la modelo en el video.

[YouTube: Efectos de Mario Kart son llevados a las calles del mundo real en este curioso video]

“Quiéranse como son, que nadie les haga creer lo contrario”, sentencia la modelo.