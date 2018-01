Una mujer de 23 años fue imputada en Argentina por delitos de lesiones y amenazas y por infringir la ley de violencia familiar después de que se hiciera público un vídeo en el que se ve cómo maltrata física y verbalmente a una de sus pequeñas hijas para que le devolviera una tablet.

"Dame la tablet porque te mato", dice la mujer, de nombre Belén, en repetidas ocasiones a la menor, de unos 3 años de edad, a la que se ve en el vídeo —difundido por medios locales— cómo llora junto a su hermana pequeña, ambas sentadas en un colchón de su casa de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

"Movete porque te pateo", insiste a gritos la madre de la niña, a la que llega a agarrar del pelo y zarandear repetidamente en el aire.

El caso, según explicó hoy a la prensa la subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos de Bahía Blanca, Letizia Tamborindeguy, llegó a la Justicia a partir de una denuncia que hizo la abuela de las niñas, madre de la imputada, tras lo que se tomó una "medida de abrigo" sobre las menores y desde antes de Navidad están con sus abuelos paternos.

"Se realiza un acompañamiento a la familia que quedó a cargo, y se brinda asesoramiento psicológico a la mamá. Ella (Belén) dio su consentimiento para que podamos hacer las medidas de abrigo y reconoció la necesidad de ayuda psicológica", remarcó Tamborindeguy.

La funcionaria local señaló que la prioridad es el resguardo físico, psicológico y emocional de las menores y matizó que Belén está imputada por lesiones, amenazas y por infracción a la ley 12579 de violencia familiar.

Niños recibirán ayuda

En declaraciones a radio La Brújula, Patricia, madre de la acusada, indicó que hizo la denuncia en la comisaría el 15 de diciembre pasado, después de que días antes una de sus nietas filmase el vídeo a escondidas.

"Cuando veo el vídeo me entero ahí que Belén pega a las nenas. Siempre tenía agresión verbal, pero no pegarles de tal manera. Por eso denuncio. Yo lo sabía, pero no de tal magnitud", argumentó.

Según afirmó, cuando supo de los hechos habló con su hija para que no siguiera pegando a las pequeñas.

"Tuvo una reacción como cualquier persona que no entiende y empezó a darse cuenta de que o recibía la ayuda o perdía a sus hijas", enfatizó, para destacar que su hija "está arrepentida".

Patricia reconoció que su marido —padre de Belén— le pegó "desde la noche de bodas", pero aclaró que "eso no justifica nada", sino "todo lo contrario".

"El vídeo al salir en todos los lados me ayudó a que uno tenga más apoyo de los medios y del servicio local. (...) T odo el mundo necesita una oportunidad, si Belén se recupera un profesional le dará el 'ok' (para recuperar a sus hijas), tiene toda una vida por delante", concluyó