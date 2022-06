En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ocurrió un suceso no muy frecuente, pero bastante alentador: un ciudadano en motocicleta recuperó el celular de una mujer que fue víctima de un robo.

Este buen ciudadano grababa un video para su canal de YouTube GÑ Motovlog en las calles de Buenos Aires cuando visualizó a un hombre correr a toda prisa.

“Está corriendo... este a alguno le choreó”, dijo el motociclista y comienza a seguirlo.

Lo persigue durante unos segundos a lo largo de una calle y el ladrón se percata que está detrás de él. Al ver que no podrá perderlo decide arrojar al suelo el celular antes de doblar una esquina y el motociclista recoge el aparato.

🏍 Un motociclista persiguió a un ladrón, recuperó el celular robado y se lo devolvió a la dueña en el colectivo 👏



📲 Ocurrió en Buenos Aires. El hombre hacía un video para su canal de YouTube, GÑ Motovlog, y registró la secuencia con su cámara.



🗞 https://t.co/DG2HtGQbOE pic.twitter.com/RqSgw9lOdq — Rosario3.com (@Rosariotres) June 7, 2022

Sin saber a quién le robaron retrocede por donde comenzó la persecución y empieza a preguntar a los transeúntes dónde fue que ocurrió el asalto y poco a poco fue recabando información hasta que dio con la víctima.

La mujer estaba dentro de un bus, el motociclista lo interceptó, le preguntó al chofer si ahí ocurrió el robo y entonces bajó de la moto. La mujer le preguntó si habían atrapado al delincuente y él solo le respondió “te lo recuperé”.

Ella le dio las gracias, se dieron un sentido abrazo, él solo le pidió que lo siguiera en su página de YouTube y se bajó del bus entre aplausos.

“Hacía mucho que no me subía a un colectivo, y no esperaba que me aplaudan cuando lo hice. Fue toda una locura, se que estaba mal yendo en contramano por la vereda, pero me salió inconsciente devolverle el celular a la dueña. Ojala que algún día cambie la realidad en donde vivimos...”, escribió el motociclista en su canal.

VIDEO RECOMENDADO

Whatsapp no funcionará en algunos celulares desde el octubre del 2022