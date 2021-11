Víctima de la inseguridad ciudadana las calles colombianas. La periodista Gabriela Cárdenas, quien se desempeña como presentadora de noticias del programa CityTv, denunció que fue víctima tras abordar un taxi en la Zona T, en Bogotá, durante la madrugada.

La periodista fue agredida por el conductor del vehículo que abordó y por parte de otro sujeto que intentó subirse al auto donde ella se encontraba, en complicidad con el conductor. De acuerdo a la denuncia de Cárdenas, el hecho ocurrió cuando tomó un taxi en la calle pues debido a la alta demanda de servicios por aplicación no logró encontrar un vehículo seguro.

“Hoy cometí el peor error del mundo”, aseguró la reportera y contó que pese a intuir que “algo podía salir mal”, decidió abordar el auto. Cárdenas compartió las imágenes de las heridas sufridas durante el intento de vulneración, y relató que el taxista era un joven de aproximadamente 23 años, quien conducía con música a alto volumen.

La periodista señaló que empezó a sentir que algo podía ir mal cuando evidenció que el conductor tomaba una ruta diferente a la indicada por el servicio de ubicación. Contó que “estando a cinco minutos de mi casa el joven frena y se gira y me dice cierra bien la puerta (en ese instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo) a lo que yo me volteo otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi”.

Tras percatarse de la presencia de un segundo hombre, comenzó su lucha por defenderse del ataque, y uno de los agresores intentó callar sus gritos de auxilio tapándole la boca. “Yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba auxilio, auxilio, pero nadie salía”, indicó.

Luego de lograr defenderse de los agresores, que no pudieron volver a introducirla en el vehículo, estos escaparon en el carro y la empujaron al piso. “Lección aprendida… pero es increíble que una persona no pueda tomar un servicio sin esperar lo peor”, denunció Cárdenas y aclaró que “yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva”.

En video: así fue como @agabbycardenas fue víctima de delincuentes que al parecer quisieron abusar de ella, eran tres hampones, uno de ellos forcejeó con ella y trató de volverla a meter en el taxi en el que se movilizaba ¿qué le querían hacer? ¿Qué responde la @PoliciaBogota? pic.twitter.com/c3jyT8TtV5 — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) October 31, 2021

