Ya está a la venta el esperado libro de memorias del Papa Francisco

Por primera vez en la historia un papa publica sus memorias. Se trata de 'Esperanza', la autobiografía del papa Francisco, que está en librerías de todo el mundo, incluyendo Perú, desde hoy.

Se trata de un lanzamiento internacional en los principales idiomas y más de 80 países.

Esta autobiografía es la culminación de una tarea que el papa Francisco empezó hace seis años.

En otros libros-entrevista o textos escritos a dos manos junto con periodistas, como 'El Jesuita', escrito cuando Jorge Mario Bergoglio era cardenal en Buenos Aires.

En 'Soñemos juntos', 'Vida' o 'El sucesor', el pontífice ha hecho referencia en varias ocasiones a episodios biográficos a menudo en clave de exhortación, pero 'Esperanza' es su voz.

Imagen

"El libro de mi vida es el relato de un camino de esperanza que no puedo imaginar separado del de mi familia, de mi gente, de todo el pueblo de Dios. Y, en cada página, en cada paso, también el libro de quien ha caminado conmigo, de quien me ha precedido, de quien nos seguirá", comentó Francisco.

Y explica: "Una autobiografía no es una literatura privada, es más bien nuestra mochila. Y la memoria no es solo lo que recordamos, sino también aquello que nos rodea. No habla únicamente de lo que ha pasado, sino de lo que pasará. Parece ayer y, sin embargo, es mañana. Todo nace para florecer en una eterna primavera. Al final, solo diremos: no recuerdo nada en lo que no estás".

El libro contiene revelaciones y anécdotas tremendamente humanas, donde deja claro su sentido del humor.

La obra también contiene fotografías extraordinarias, algunas de las cuales son inéditas y pertenecen a la colección personal del pontífice, que las ha cedido personalmente.

