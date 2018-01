"Me engañaron para que abriera la puerta de las oficinas que cuido. Por su forma de hablar podrían ser venezolanos . Me sometieron, golpearon y uno de ellos abusó de mi", relata la víctima, quien no brindó sus datos personales por miedo a represalias.

Según las primeras informaciones de Noticias Caracol, se cree que tres personas ingresaron al edificio de cuatro pisos ubicado en la Calle 82 con Carrera 15 en el sector Chapinero, en Bogotá ( Colombia ) para poder hurtar. De esta manera, lograron convencer a la persona que cuidaba el edificio e incluso llegaron a violarla.

"La afectada indica que tenían un acento venezolano”, explicó el coronel Francisco Córdoba, oficial de Inspección de Policía de Bogotá,quien mencionó que las investigaciones se realizarán de inmediato con la ayuda de las cámaras de seguridad para encontrar la identidad de los delincuentes.

Se cree que los atacantes huyeron con destino hacia el norte de la ciudad.

CONTROL Y APOYO

El día de ayer, el Gobierno colombiano intensificó las acciones en el control migratorio en diversas partes del país con el objetivo de que los inmigrantes puedan estar en las mismas condiciones que los residentes y emprendan una nueva vida.

En tanto, la canciller colombiana Mariangela Holguín se refirió este miércoles al tema migratorio venezolano con respecto a Colombia, y destacó que se hará un plan con el Instituto de Bienestar Familiar para lograr políticas de mejora en la frontera. “Este tema de Venezuela es un reto. Tenemos que ser generosos pero de una manera organizada”, dijo Holguin en una entrevista a RCN.



La canciller dijo que Colombia se plantea el flujo de venezolanos en sus fronteras como un tema de migración, debido a que las solicitudes de refugios son bajas para contemplar campos de refugiados: “Este es un tema migratorio de una población que por razones políticas, sociales y económicas de su país han decidido moverse no solo hacia Colombia, sino hacia otros países”.

La canciller indicó que se mantiene el control en los espacios públicos y en las ventas callejeras, “quien no tenga papeles va a tener que retornar a Venezuela. Con esas medidas la ciudadanía se mantendrá más tranquila”.



En 2017 se deportaron alrededor de 2200 venezolanos por no contar con los papeles necesarios para mantenerse en el país. En la frontera, explicó, se revisa el estatus y los permisos temporales o de permanencia que poseen los venezolanos, refirió la canciller: “Estamos trabajando con la Organización Internacional de Migración donde se levanta el estatus de las personas que llegan al país”