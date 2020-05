Uno de los eventos más importantes sobre tecnología y empoderamiento femenino será gratuito y vía online este 27, 28 y 29 de mayo a nivel mundial. Se trata del Women in Tech 24h Virtual World Tour, que iniciará en Australia y terminará en Perú.

La cita reunirá a más de 150 líderes internacionales provenientes de más de 60 países, expertas destacadas en industrias como Artificial Intelligence, Blockchain, FemTech, Cambio Climático, HealthTech, SexTech, Diversidad e Inclusión, entre otros.

El evento iniciará en Australia y terminará en Perú, donde hablarán sobre ¿Cómo la tecnología puede ayudarnos a superar la crisis del COVID19?

En este participarán Alba San Martin - Senior Director de Cisco, Paola Mariselli - Product Design Manager de Facebook, Mariana Costa - CEO & Co-Founder de Laboratoria, Mónica Abarca - CEO & Co-Founder de qAIRa, Ayumi Moore - Founder & President of Women in Tech, Isabel Velarde - Women in Tech Peru Ambassador, y moderado por la periodista Mávila Huertas.

Women in Tech es una Organización Internacional sin fines de lucro con una doble misión: Cerrar la brecha de género en áreas STEM e incentivar a que más mujeres adopten las nuevas tecnologías para tener éxito en sus campos profesionales.

