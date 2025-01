The Washington Post censura a caricaturista por esta ilustración y ella renuncia

Una prestigiosa caricaturista del Washington Post renunció al diario debido a que uno sus dibujos que involucraba al presidente electo Donald Trump y a ejecutivos fue rechazado por su editor.

En la viñeta aparecen Jeff Bezos, dueño del periódico y fundador de Amazon, y otros líderes de la tecnología inclinándose ante Trump.

Bezos, según diversos medios, ha mostrado un acercamiento importante hacia Trump en las últimas semanas a pesar de la relación confrontacional que tenían desde hace años.

LAS RAZONES DE ANN TELNAES

Ann Telnaes publicó un mensaje el viernes en la plataforma en línea Substack donde explica los detalles de su salida del diario.

"Trabajo para el Washington Post desde 2008 como caricaturista editorial. He recibido comentarios editoriales y conversaciones productivas (y algunas diferencias) sobre las caricaturas que he enviado para su publicación, pero en todo ese tiempo nunca me han eliminado una caricatura por culpa de a quién o a qué elegí apuntar con mi pluma. Hasta ahora. La caricatura que fue eliminada critica a los multimillonarios directores ejecutivos de las empresas tecnológicas y de los medios de comunicación que han hecho todo lo posible para ganarse el favor del presidente electo entrante, Trump. Recientemente, ha habido múltiples artículos sobre estos hombres con lucrativos contratos gubernamentales e interés en eliminar regulaciones que se están abriendo camino hacia Mar-a-lago. El grupo en la caricatura incluía a Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook y Meta, Sam Altman, director ejecutivo de inteligencia artificial, Patrick Soon-Shiong, editor del LA Times , Walt Disney Company/ABC News y Jeff Bezos, propietario del Washington Post", explica Telnaes.

Imagen Borrador de caricatura censurada.

La caricaturista advierte que el rechazo de su boceto en el diario de Bezzos es "peligroso para la prensa libre".

"Como caricaturista editorial, mi trabajo es hacer que las personas e instituciones poderosas rindan cuentas. Por primera vez, mi editor me impidió hacer esa tarea tan importante, por lo que he decidido dejar el Post . Dudo que mi decisión cause mucho revuelo y que sea desestimada porque soy solo un caricaturista. Pero no dejaré de exigirle la verdad al poder a través de mis caricaturas, porque como dicen, “la democracia muere en la oscuridad”.

La Asociación de Caricaturistas Editoriales Estadounidenses condenó la acción del periódico, calificándola de "cobardía política" y alentó a otros caricaturistas a compartir la ilustración de Telnaes en solidaridad, utilizando el hashtag #StandWithAnn.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la independencia editorial y la influencia de los propietarios de los medios en las decisiones periodísticas, especialmente cuando las críticas se dirigen hacia ellos mismos.

