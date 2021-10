No se sabe si permanecen escondidos por el temor a la situación o ya murieron, per los drones de la empresa Aerocamaras no logra encontrar a los cuatro perros que se quedaron atrapados en un islote en Todoque y rodeados de lava.

Las autoridades, incluso, han simulado sonidos similares a los canes para poder ubicarlos, pero no han tenido éxito y solo han ubicado a dos conejos refugiados en los matorrales.

El personal de Aerocamaras continuará rastreando el islote hasta las 10:00 de la noche, en España. Si los perros no aparecen a lo largo del día, tramitarán permisos para seguir con la búsqueda durante los próximos días. El CEO de la empresa de drones, Jaime Pereira, tiene la esperanza de hallar a los animales con la ayuda de las cámaras térmicas y otra cámara de 30 aumentos se puede detectar a los animales.

“Vamos a seguir con los altavoces. Tenemos 80 baterías, un generador, hemos traído todos los equipos, el dron de rescate, la red y mucho personal que nos está ayudando como los veterinarios”, resaltó el ejecutivo y agregó que también buscan huellas para ubicar a los animales.

“Aquí vamos a estar hasta que los encontremos y los podamos sacar y en cuanto veamos a uno, lo rescataremos”, explicó tras mostrarse extrañado de que los animales no salgan al ver o escuchar el dron porque deberían estar acostumbrados a él, ya que han recibido comida y agua con aparatos similares.