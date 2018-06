Vladimir Putin disfruta de sus vacaciones pescando y con el torso desnudo [FOTOS]

A sus 65 años, Vladimir Putin luce saludable y atlético. Así lo deja notar en unas fotografías tomadas por los paparazzis durante sus vacaciones en Tuvá, región de Siberia Oriental. El mandatario ruso disfruta de un día de pesca, con lentes de sol y el torso desnudo.



Las fotografías han sido tendencia en redes sociales. Incluso, durante una conferencia de prensa, el periodista Armin Wolf del canal austriaco ORF, le hizo hincapié sobre las instantáneas veraniegas.



"¡Menos mal que no es 'desnudo'! Si estoy de vacaciones no considero necesario esconderme detrás de los arbustos y no les veo nada malo" , refirió el Jefe de Estado, con buen sentido del humor.

Durante la entrevista, Putin contestó preguntas sobre la posibilidad de reunirse con Trump, la situación en torno a Crimea y la investigación del derribo del MH17, entre otros temas de actualidad.