Luego de una campaña política en medio de la crisis sanitaria y económica más grande de las últimas décadas, el demócrata Joseph Biden se alzó como presidente de los Estados Unidos, este 20 de enero en Washington. Perú21TV Conversó con el politólogo y economista peruano residente en EE.UU. Vladimir Kocerha.

El experto resaltó que el discurso del presidente fue bastante corto. En años anteriores, los flamantes mandatarios exponían largas peroratas que podían exceder las horas. Por su parte, Biden estuvo detrás del micrófono por a penas 20 minutos; pero su discurso muy preciso. El electo líder habló de la unión de los estadounidenses y de la importancia de estar unidos para poder vencer esta crisis.

Kocerha mencionó también que este nuevo mandatario buscará estrechar alianzas con latonoamérica, siguiendo los pasos de sus predecesores demócratas, Barak Obama y Bill Clinton. Como se recuerda, Trump tuvo poca y mala relación con toda la región y se espera que este nuevo gobierno pueda recuperar estas relaciones políticas y comerciales.

En la misma línea, el politólogo señala que Joe Biden tratará revertir las políticas migratorias impuestas por su predecesor, Donald Trump. Según señala Kocerha, el demócrata propondrá que aquellos que ya se encuentran en el suelo estadounidense podrán seguir un mecanismo para convertirse eventualmente en ciudadanos. También brindará el refugio político a los migrantes que lo solicite.

Uno de los más llamativos ausentes fue el expresidente Donald Trump, quien ya había mencionado que no asistiría. Trump enfrenta un posible impeachment, a pesar de ya no ser mandatario. De lograrse este cometido, no podría postular a ningún cargo público. Kocerha asegura que lo que debe temer Donald Trump no es el impeachment sino los juicios por corrupción que podría enfrentar en los próximos meses.

