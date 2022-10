Un insólito hecho de violencia se vivió en los exteriores de un centro penitenciario de Buenos Aires, Argentina, luego que dos mujeres se agarraran a golpes por una presunta infidelidad con uno de los internos.

Hasta la Unidad Penal N°9 de La Plata llegó una de las mujeres con la intención de visitar a su esposo; sin embargo, quedó desconcertada cuando los guardias de seguridad le impidieron el ingreso, porque el hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con otra mujer, cuenta TN.

Enterada del hecho, la esposa salió de la cárcel y esperó a la presunta amante en los exteriores para enfrentarla “por quitarle a su marido”. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, se detuvo en la puerta principal y junto a otros familiares la agarraron a golpes.

El enfrentamiento fue registrado en un video por un transeúnte y se volvió viral en cuestión de horas. “Te viniste a regalar con marido ajeno”, se escucha que dice apenas inicia la grabación.

“Te viniste a regalar con marido ajeno”



Fue a visitar a su marido a la cárcel y lo encontró con otra: atacó a la amante a golpes a la salida del penalhttps://t.co/YoWNL22ZbB pic.twitter.com/nYypquZvy8 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 23, 2022

La supuesta amante decidió ignorar las acusaciones vertidas sobre ella, e intentó apaciguar la situación, pero la violencia igualmente fue escalando. “Mirá que a mi no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas”, le recriminó la esposa, mientras comenzaba a propinarle golpes de puño.

“A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, se escucha decir en el video a la tercera en discordia; sin embargo, esto no fue motivo para que la esposa se calmara y continuó pegándole más fuerte.

Las otras dos mujeres que la acompañaban se sumaron a la agresión. “No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos”, dijo una y empezaron a pegarle entre varios.

No pararon hasta tirar al piso a la supuesta amante, pero afortunadamente otras personas que presenciaban la agresión lograron frenar el ataque.

Según logró recoger la prensa argentina, el detenido habría mantenido una relación a distancia con ambas mujeres desde hace algún tiempo, hasta que finalmente fue descubierto.