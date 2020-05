Sacerdote usa pistola de juguete para bendecir con agua bendita a sus fieles en Estados Unidos

Tim Pelc, un ingenioso sacerdote de Detroit, Estados Unidos causó furor en las redes luego de ser captado mientras recorría las calles con una pistola de juguete en las manos. ¿Por qué lo hizo? Para bendecir con agua bendita a las personas sin tener que acercarse, pues debe evitarlo como medida de prevención frente al COVID-19.

La parroquia a la que pertenece el religioso subió las fotografías en las que se le aprecia “disparando” en la frente de los fieles, quienes han tomado muy bien esta iniciativa. El padre se protege antes de realizar su recorrido. Utiliza sus guantes y su mascarilla, y emprende su marcha.

“Adaptándose a la necesidad de distanciamiento social, la parroquia de San Ambrosio continuó con su tradición de bendición de canastas de comida de Pascua, al estilo de autoservicio”(...) “Sí, ese es el padre Tim usando una pistola de agua llena de agua bendita”, señaló la parroquia en su página de Facebook.

Tim Pelc lleva treinta años trabajando en la misma parroquia y comenta que nunca imaginó que, a sus 70 años, se iba a convertir en una celebridad de internet. El cura inició con estas caminatas porque quería que los creyentes recibieran una “bendición diferente” y sin importar la presencia del COVID-19.

El padre Pelc se mostró sorprendido por la repercusión de su ingenio. “Fue una buena noticia y la gente estaba de humor para algo así. Fue viral en Ucrania y Alemania con personas muy divertidas, lo que llevó a toda una discusión secundaria sobre los tipos de pistolas de agua. Incluso hubo dos pinchazos desde el Vaticano, lo que me preocupó, pero todavía no he escuchado nada”.

VIDEO RECOMENDADO

Panchini