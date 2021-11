Nunca es tarde para aprender. Manfred Steiner es el nombre del hombre de 89 años que acaba de conseguir un doctorado en Física. Pese a que su carrera profesional como médico fue más que exitosa, nunca dejó el objetivo de obtener este doctorado en la Universidad de Brown, Rhode Island, Estados Unidos.

El doctor nacido en la ciudad de Viena, Austria, afirmó sentirse “en la cima del mundo”, luego de conseguir su doctorado en Física. “Siempre tuve este sueño: Vaya, algún día me gustaría convertirme en físico”, comentó Steiner en conversación con National Public Radio. “Es mi tercer doctorado, pero este realmente aprecio mucho que lo logré, y lo logré a esta edad”, añadió.

Nunca dejó de pensar en la Física

“Cuando era estudiante de Medicina a principios de la década de 1950, solía colarme en la facultad de Física, que estaba muy cerca de la de Medicina y escuchar algunas clases allí porque estaba muy interesado en la física cuántica, particularmente la física cuántica, lo nuevo en ese momento”, relató.

El estadounidense de 89 años no se arrepiente de haber dedicado su vida a la Medicina. Cuando finalmente se retiró de esa carrera, en el año 2000, decidió enfocarse en la Física, como siempre quiso, aunque a su edad avanzada y en plena pandemia de COVID-19 sea mucho más difícil de lograr.

A los 89 años, el médico Manfred Steiner consiguió un doctorado en Física. (Foto: Brown University)

“Hubo problemas médicos en el medio que fueron muy serios. Pero afortunadamente, estoy aquí ahora y he superado estos problemas”, recordó sobre su doctorado. Luego de conquistar eso que tanto quiso, le dedicó un mensaje a las siguientes generaciones: “Todos los jóvenes, si tienen un sueño, sigan ese sueño. No se rindan. Si no funciona, pueden dedicarse a otra cosa. Pero primero, sigue tu sueño”, indicó.