La historia va así: el 1 de junio el músico Alberto Pugilato, confeso nazi, publicó una foto de su hijo en ‘X’ (antes Twitter) y el comediante Jaime Caravaca ‘bromeó’ diciendo que “nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que ese niño sea gay”, entre otras cosas. Y la polémica se desató en España.

Pugilato, en respuesta, aseguró que Caravaca se disculparía con él por lo dicho contra su hijo y que descubriría “que la vida real no es Twitter”. Caravaca no tenía pensando -hasta ese momento- pedir perdón.

Sin embargo, todo cambió cuando el 3 de junio Pugilato acudió al show de Caravaca en Madrid, se subió al estrado y lo golpeó frente al público. Todo quedó grabado gracias a la cámara de un celular y el suceso es viral en las redes.

“Esto es por los comentarios pedófilos contra mi hijo (...) soy un padre que defiende a su hijo”, dijo el atacante al público.

La policía llegó hasta el lugar de la agresión, pero no hubo detenciones porque el comediante no quiso denunciar el ataque del ultraderechista.

Un padre se enfrenta con el cómico Jaime Caravaca después de que este hiciera comentarios sexuales sobre su hijo de tres meses en redes sociales. pic.twitter.com/bRBgxjcxQx — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 3, 2024





Pugilato, en sus redes, ha dicho que no se arrepiente de nada y que solo defendió a su hijo de comentarios pedófilos.

“Esto no va de ideología, esto va de defender lo más sagrado de una sociedad que son los hijos. No me arrepiento de nada y si tuviera que comenzar todo de nuevo, actuaría tal y como he actuado”, escribió en Twitter.

Y contra todo pronóstico, Caravaca, que es un comediante conocido por su trabajo con David Broncano, se disculpó por la broma que hizo.

El 4 de junio escribió lo siguiente: “Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia, y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres”.

Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia, y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres. — Jaime Caravaca (@jaimecomedia) June 4, 2024





Las redes están divididas, hay quienes saludan que un padre defienda a su hijo ante una desafortunada broma, otros no pueden olvidar que Pugilato se presenta como un nazi violento y algunos más critican que se tome justicia por las manos, sea cual fuere el contexto.





La polémica broma de Caravaca

Te aseguro que sí me vas a pedir perdón por esto que has dicho de mi hijo de 3 meses y descubrirás que la vida real no es Twitter https://t.co/cirHBGAHe2 pic.twitter.com/olal876QeW — Alberto Pugilato (@Albertopugilat) June 1, 2024





Este episodio hace recordar lo ocurrido con Will Smith, quien en la premiación de los Oscar golpeó al comediante Chris Rock luego que este bromeara con la alopecia de Jada Pinkett.

