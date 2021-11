Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae, se ha convertido en uno de los chefs más famosos gracias a su singular apariencia, la manera en la que corta los filetes y el curioso gesto que hace para añadirle la sal a las carnes. Una serie de características que han hecho que millones de personas compartan videos del cocinero turco haciéndose viral alrededor del mundo.

El arte que tiene el chef para cocinar es innegable y su éxito ha hecho que abra restaurantes de lujo no solo en Estambul sino también en ciudades como Dubái, Doha, Abu Dabi, Miami, Dallas, Londres o Nueva York. Todos ellos muy solicitados por parte de los comensales más acaudalados y las celebridades más internacionales.

30 minutos para comer e irse

Tan solicitados que recientemente se ha hecho viral la crítica en Tripadvisor.com de un comensal en el restaurante de Londres que ha desatado la polémica en redes sociales. En ella el cliente afirma que los meseros del local de Salt Bae ubicado en el lujoso barrio londinense de Knightsbridge le informaron que tenía un espacio de 30 minutos para comer los platos increíblemente caros que había pedido.

En Tripadvisor.com, el comensal afirmó que el personal del restaurante los interrumpió a mitad de la comida, para que se les informara que le quedaba media hora para comer y dejar la mesa libre, a pesar de que solo les estaban sirviendo sus guarniciones. El límite de tiempo establecido por el local significaría que cuesta US$925 por hora, o US$16 por minuto, para disfrutar el bistec bañado en oro de US$1,951.

La crítica contra el restaurante del chef turco Salt Bae que ha desatado la polémica en las redes sociales. (Foto: Captura TripAdvisor)

La crítica en TripAdvisor

Es como IKEA, se ve bien pero la calidad es mala

El restaurante es hermoso, pero eso fue todo. Entré después de leer las noticias sobre los precios, así que comprendí completamente en qué me estaba metiendo. Decidí llevar a mi compañero a cenar allí y el personal fue agradable, sin embargo, tuvimos que esperar mucho tiempo para recibir nuestro pedido de bebidas, por lo que tuve que encontrar un miembro del personal para que viniera y lo tomara. El bistec estaba por encima de la media, pero no mucho más, he estado en mejores asadores que no tienen ninguna reputación en comparación con la comida aquí. No recibimos acompañamientos, así que le pregunté al camarero si estaban en camino, en este punto la respuesta se volvió muy corta y contundente como si hubiera cometido un error, el personal vino a mitad de la comida y nos advirtió que teníamos 30 minutos. (¡estaba colocando nuestras guarniciones sobre la mesa cuando lo dijo!) para que pudiéramos permitir que otros usen la mesa ya que hay un tiempo de rotación rápido. Es como Ikea, se ve bien pero es de mala calidad (servicio y comida). De hecho, opté por no llamar a Salt Bae para que viniera a cortar nuestro bistec, solo quería buena comida. No sigas las exageraciones, si quieres buena comida, hay cientos de mejores opciones de buena comida en Londres, sea cual sea tu rango de precios.

Fecha de la visita: noviembre de 2021

Los sueldos que ofrece Salt Bae

El reclamo del límite de tiempo se produce después de que se hicieron comparaciones entre los salarios del personal y los platos del restaurante; el salario por hora es el mismo que el costo del puré de papa en el menú.

Un anuncio de trabajo de Nusr-Et publicado en línea, decía que el restaurante está buscando un Chef de Partie “experimentado”, que generalmente está a cargo de un área particular de producción en un restaurante, para unirse al equipo.

Esta es la oferta laboral para trabajar como chef en el restaurante de Londres de Salt Bae. (Foto: Caterer.com)

Dijo que el candidato seleccionado “trabajará con algunos de los mejores ingredientes del Reino Unido y del extranjero en uno de los asadores más famosos del mundo”.

Sin embargo, al chef se le pagará entre £12.00 y £13.50 por hora (unos US$12-18 por hora) más propinas, a pesar de los asombrosos precios del menú.

Polémica por los precios de Salt Bae

Nusret, de 38 años, tiene actualmente 17 restaurantes en su cadena y tiene una legión de devotos famosos, incluidos DJ Khaled, Leonardo DiCaprio y David Beckham. Abrió su sucursal en Londres en octubre, con famosos e influencers deseosos de probar los platos de la celebridad de Internet.

Recientemente, un millonario que cenó en el nuevo restaurante de Londres afirmó mediante las redes sociales que “no vale la pena” y que los precios que cobran en el establecimiento son “exorbitantes”.

El chef turco Nusret Gokce, también conocido como Salt Bae, posa para las fotos en su restaurante Nusr-Et de Estambul. (Foto: AFP).

Desde que el chef Nusret Gökçe abriera su nuevo Nusr-Et Steakhouse en el lujoso barrio de Knightsbridge en la capital inglesa el pasado mes de septiembre, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes su consternación por las cuentas al final de la noche.

Según Chiraag Suchak, un contratista de 33 años que trabaja para bancos de inversión y se identifica como millonario, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el nuevo establecimiento de Salt Bae de Londres.

Los precios de la carta de Salt Bae

Los precio del menú del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

Los precio del menú del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

