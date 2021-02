La pregunta eterna de no saber si reír o llorar. Un tierno koala originó un accidente que involucró a seis autos en Australia, luego que uno de ellos quisiera evitar atropellar al animalito. La nota jocosa vino cuando el tierno marsupial luego posó sobre el volante de uno de los autos accidentados.

La colisión en cadena, que se produjo en Adelaida, y en la que felizmente no hubo ningún herido, se produjo cuando los conductores frenaron y maniobraron para no arrollar al animal, que deambulaba en medio de la carretera.

Nadia Tugwell, una de las implicadas en el accidente, no tuvo mejor idea que llevarse al koala a su auto para no generar más accidentes. Lo que no llegó a imaginar es que al darse vuelta, iba a observar al animalito parado al mando del timón.

“Tenía la cara más inocente y linda,” comentó la mujer, que no pudo evitar fotografiar al responsable del accidente.

